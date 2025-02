Pedro Haces acusa de extorsión a Federico Chávez por tema de corridas de toros

Pedro Haces, a la izquierda, y Federico Chávez sosteniendo la foto. (Fotos: Jennifer Garlem)

El diputado morenista Pedro Haces Lago pidió la palabra para denunciar, desde su curul, que el diputado Federico Chávez del PAN se acercó a él para extorsionarlo. Según Haces Lago, Chávez se acercó a su lugar y le pidió dinero a cambio de mover influencias y así ayudar bajar la iniciativa ciudadana que pretende prohibir las corridas de toros.

“Entiendo que es un tema que abarca a muchas y muchos, como diputados tenemos la obligación de escuchar a todas y todos... No me voy a callar, quiero denunciar públicamente la extorsión que me intentó hacer el diputado Federico Chávez”, dijo Pedro Haces.

Haces informó que denunciará dicha extorsión ante las autoridades.

“No sé de qué habla el diputado”, secundó Chávez tras la acusación y lamentó que el principal promotor de la tauromaquia hiciera este tipo de acusaciones, incluso comentó que se trata de una “cortina de humo” para evadir la discusión de las corridas de toros en el Congreso capitalino, que desvía la atención de lo sucedido en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas este martes.

Minutos antes de los señalamientos, las y los diputados de Morena y aliados (integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas) faltaron a la sesión en la que habría un parlamento abierto sobre la prohibición de corridas de toros; reunión que, en consecuencia, tuvo que ser cancelada.

“Que lamentable que se inventen estas maromas. Yo no tengo ningún interés de participar de esa manera, yo estoy en contra de la tauromaquia, les aviso que así va a ser mi voto. Que triste que se den esas artimañas y no caminen como debe de ser, los intereses están de ese lado, él es el interesado en el tema de los toros.

“Denúncieme diputado, ahí nos defendemos... Están poniendo en tela de juicio quién soy. Que nos averigüen y vean cómo estuvo trabajando el PAN en la Comisión de Bienestar Animal”.

Ambas bancadas realizan conferencias para detallar suceso

Pedro Haces reveló en conferencia de prensa que Chávez le insistió que se fueran a tomar “unas cubitas”, para platicar sobre el tema de las corridas de toros.

“Le pedí que me dijera qué necesitaba y me respondió que había ciertas estrategias que llevar a cabo porque había un grupo de sus compañeros que estaban absorbiendo un peso político en redes por parte de los animalistas. No lo permití, me molesté y por más de cinco veces le pedí que se retirara”.

Destacó que él es el primer impulsor en que la fiesta de los toros se tiene que modernizar y que no tiene necesidad de mentir ni de realizar prácticas dilatorias, “antes de ser político nací en el tema de la tauromaquia y no me da pena decirlo”, comentó.

Y reiteró que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciarlo.

En conferencia de prensa, Federico Chávez insistió en que Morena y sus aliados fabrican mentiras absurdas y sin fundamento, como las acusaciones de Pedro Haces, porque no saben cómo evadir la discusión.

“Me acusan sin pruebas porque no tienen argumentos. Lo que pasa es que Morena está desesperado porque no le alcanzan los votos para imponer su voluntad”, dijo Chávez.

Además, recordó que recientemente la familia Haces se vio involucrada en un escándalo porque salieron a la luz las lujosas propiedades que tienen.

Chávez también reconoció que se acercó al diputado para platicar sobre un tema de la comisión de deporte y reveló que sí le preguntó sobre el tema de los toros, pero no le pidió nada.

“Bajo qué argumento yo tendría interés de hacer un comentario como estos. No me preocupa, estaremos hacer aquí para hacer lo necesario. Me pongo a las órdenes de la autoridad para que me denuncie, yo haré lo propio. No me preocupa”.