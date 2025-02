Acusan familia de Fátima, madres y colectivos revictimización de la SEP hacia bullying que sufrió la menor en Secundaria 236

Escuela Escuela Secundaria 236, donde Fátima cayó del tercer piso. (Jorge Aguilar)

Familiares de Fátima mostraron su indignación hacia las declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien afirmó que no hay elementos para definir exactamente cómo sucedió la caída de la menor del tercer piso, dado que, según el funcionario, no cuentan con información de que una agresora la haya empujado; aún cuando en semanas previas, la familia de la víctima denunció que la alumna sufría bullying, sumado a que el funcionario reconoció que existía acoso escolar hacia la víctima.

Fátima fue presuntamente arrojada por su compañera y agresora del tercer nivel de la Escuela Secundaria 236, de la colonia Juan Escutia, de la alcaldía Iztapalapa, a causa de que era acosada por ser aficionada al género musical K-POP, hechos registrados el siete de febrero, pero que se difundieron hasta el 15 del mismo mes.

Enojados por los dichos de Delgado, la familia de Fátima, en conjunto con la sociedad civil y colectivos K-POP, desestimaron las declaraciones y las calificaron como falta de empatía y ausencia de seriedad ante una situación tan delicada.

“Sus comentarios son inaceptables, viniendo de un funcionario público cuya labor debería centrarse en garantizar la seguridad y el bienestar de la infancia. Exigimos una investigación exhaustiva y transparente de la Fiscalía, representada por el Sr. Alejandro Gertz Manero, solicitamos su apoyo para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes, no aceptaremos que este caso quede impune”, se lee en un comunicado.

“Rechazamos enérgicamente la actitud del Sr. Delgado, quien ha intentado deslindarse de lo ocurrido sin contar con pruebas que lo respalden, sus declaraciones son irresponsables y revictimizan a Fátima y a su familia. Su comportamiento no refleja los valores que deberían promover la educación y seriedad en México”.

“Consideramos inaceptable que un funcionario con la falta de empatía y sensibilidad esté a cargo de una secretaría tan importante como la de Educación”.

Y mamás de ese plantel también repudiaron las declaraciones de Mario:

“Si la misma autoridad no hace caso, se pasa y llega a estas consecuencias. Llegó al hospital (Fátima) con la incertidumbre de que tenga consecuencias pero ¿si hubiera muerto? Si fue aventada o no, eso pasa a segundo término, el problema es ¿dónde están los padres y las autoridades para poner orden a los niños acosadores? ¿Cómo se les canaliza?, mencionó a Crónica Areli Sánchez.

Sin embargo, Delgado Carrillo agregó que la familia de la vícgima realizo una denuncia por acoso escolar el 13 de diciembre, la cual fue recibida por el subdirector y se le canalizó. Posteriormente se celebró una reunión con los jóvenes, los maestros, para que dejaran de molestarla.

“Se atravesaron las vacaciones de diciembre, en enero ya no regresó a clases hasta la última semana de enero. Precisamente no quería regresar la niña por el tema del bullying”.

“Fue canalizada a la clínica de la adolescencia en el Hospital Materno Infantil de Inguarán y fue atendida la niña el 30 de enero. Y ahí el diagnóstico fue que tenía depresión y era víctima de bullying”, reveló el funcionario.

Acusan múltiples omisiones del director a casos de bullying

“A mi hijo le hacían bullying, la última fue el navajazo que le hicieron a la lapicera; el director me dijo que metiera mi queja, que a él le seguían pagando” la última fue un navajazo a su lapicera”, dijo Jessica Sánchez, madre de un exalumno con dictámenes psicológicos al exterior del plantel.

Un día después de que se difundió la agresión que presuntamente sufrió Fátima, decenas de padres de alumnos y exalumnos de los turnos matutino y vespertino se pronunciaron al exterior del plantel público com la finalidad de que el director saliera y esclareciera los avances en las investigaciones de la aparente agresión hacia Fátima, además, denuncian, esa escuela no es un lugar seguro, dado que no es la primera vez que las autoridades académicas tienen antecedentes de casos de acoso escolar.

Escuela Madre de exalumno acosado acude al exterior del plantel con dictámenes psicológicos que revelan el bullying que sufría su hijo, pero el director aparentemente ignoró. (Jorge Aguilar)

A las 14:45 horas, tiempo en el que transita la entrada y salida de ambos turnos, madres, con la intención de ingresar al inmueble, se reunieron y visibilizaron que con conocimiento de los directivos, alumnos bullys acceden con armas blancas como navajas y durante años acosan a otros menores, al mismo tiempo que no existe regulación para la entrada y salida de estudiantes y con libertad abandonan el plantel en horario de clases.

“El director me dijo que si tenía alguna duda que hiciera mi queja, que a él de todos modos le pagan. En segundo año a mi hijo le robaron las llaves y en tercero el celular, desde antes nosotros firmaron un documento para que se hiciera revisión de mochila, pero el director contestó que no podía hacerlo, que estaba atado de manos. Cuando le robaron le hablé a una patrulla y me pidieron el nombre del director, me acerqué a un maestro y me dijeron que no me podía decir nada”.

“Después de eso la vida de mi hijo cambió mucho, hubo apoyo de la subdirectora cuando fue el navajazo a la lapicera. Este documento (dictamen psicológico) pedí que lo canalizaran a psicología y dice que tiene cambios drásticos de carácter, falta de autoestima, bajo nivel académico y falta de confianza en la autoridad porque el se guiaba con el director y no existía confianza”.

Jessica señaló que decidió pronunciarse afuera de la secundaria después de que se difundió el caso de Fátima, daños a la víctima que, dijo, se pudieron prevenir si la atención del director fuera óptima y firme desde los primeros indicios de bullying.

Otra de las omisiones de los directivos que denunciaron las mamás, fue la firma de minutas ante problemáticas de acoso escolar, lo cual genera que los casos sean minimizados, las víctimas revictimizadas y los seguimientos a las investigaciones archivados; como el caso de Fátima, que ocurrió desde el pasado siete febrero, cuando el padre de la estudiante presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y hasta después de una semana se visibilizó.

“El director nunca da la cara, tendría que salir a decirnos qué sucede dentro de la escuela. Ocultó el caso porque se venia el periodo de reinscripciones y no quería que se manchara el nombre de la escuela.

Por igual, responsabilizaron a algunos padres de minimizar que sus hijos realicen agresiones a otros alumnos, problemática de abandono de menores que casi nadie visibiliza.

Por primera vez policías resguardaban el plantel y se pintaron topes y guarniciones

A las madres les llamó la atención que por primera vez, se presentaron cinco patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la calle José Trinidad Salgado — donde se ubica la secundaria — y trabajadores pintaban las guarniciones de las banquetas y los topes vehiculares; trabajos que según ellas, “solamente es para quedar bien; son las soluciones que siempre da el director”.

“La manera en la que manejan el bullying es que mandan a llamar a los papás de la persona y se les da canalización psicológica, muchos papás no quieren que se les canalice y dicen que los llevarán de manera independiente pero no se les da el seguimiento. Han entrado con navajas, las autoridades no resuelven, lo manejan forma hermética, la directora del turno matutino hace caso omiso y la única forma de resolver es por las minutas, que no les da el seguimiento oportuno. Hay acoso hacia los padres cuando se le aborda a la directora”, relató una madre.

De acuerdo con las inconformes, en el turno matutino se registran menos agresiones y problemas, no obstante, las mamás manifestaron que el bajo nivel académico, la poca preocupación de las autoridades para vigilar el comportamiento, entrada y salida de los menores en el plantel y el acceso con navajas, es constante en ambos horarios de clase.

“A mi hija se le desarrolló un problema de ansiedad a partir de la pandemia, hablé con e director y me dijo que le valía lo que ella tuviera, que tenía que seguir o perder el año, le dije, molesta que me iba a quejar en la SEP y me contestó que hiciera lo que quiera, que no lo iban a correr”, narró una madre.

Supervisión Escolar no sabe qué pasó con Fátima

Conforme pasaban las horas, las madres pedían un pronunciamiento del director, inclusive, ingresaron al segundo acceso del plantel, con la amenaza de entrar a las instalaciones. Ahí, la supervisora escolar culpó a los medios de comunicación y a las redes sociales de desinformación, pues ninguna persona que labora en la Secundaria 236 tiene la certeza de lo que sucedió previo a la caída de Fátima del tercer piso.

En adición, la mujer subrayó que cualquier servidor público que no realice sus funciones con respeto, será removido de su cargo de inmediato. También, llamó a trabajar en equipo entre padres y autoridades para buscar soluciones a las denuncias de acoso escolar

Asimismo, la funcionaria aceptó que en el pasado existieron fallas y omisiones de algunos trabajadores de la escuela, sin embargo, recordó que a partir del trabajo que se ha ejecutado en las últimas semanas, se ha estrechado la relación entre padres, alumnado y directivos.