Blindan Cuauhtémoc, por reacción inmediata, eliminación de extorsión y violencia de género

CUAUH Inicio del programa "Blindar Cuauhtémoc". (Jorge Aguilar)

La alcaldía Cuauhtémoc arrancó el programa “Blindar Cuauhtémoc”, con el que elementos de seguridad de la Policía Auxiliar y de Protección Civil, a bordo de más de 50 motocicletas, patrullas y ambulancias, irán tras los delincuentes, extorsionadores y violentadores de mujeres.

Uno de los principales objetivo del programa, replicado en otras alcaldías, es reducir el tiempo y capacidad de reacción de los equipos de seguridad y Protección Civil para la prevención y atención de emergencias, por lo que la adquisición de más vehículos por la alcaldía, sumado a los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delitos que aquejan a los vecinos, nunca más lastimen a los habitantes de las 33 colonias.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, dio el banderazo de inicio para que los vehículos fueran por los delincuentes, y detalló que para su adquisición y hacer realidad el plan estratégico de patrullaje, se destinaron 28.7 millones de pesos, 60 por ciento más de lo que se gastó en administraciones anteriores.

Entre el parque vehicular se encuentran 53 unidades, 14 patrullas y 28 patrullas de la Policía Auxiliar que garantizarán cobertura total y vigilancia permanente.

Además, como nunca antes, seis motocicletas, cuatro unidades de primer contacto y una ambulancia de Protección Civil atenderán rápidamente cualquier emergencia.

“Sabemos lo que nuestras vecinas y vecinos enfrentam todos los días, extorsiones, robos, la violencia de género, la impunidad la desesperación de pedir ayuda que no llega, pero eso cambia hoy. En Cuauhtémoc no escatimamos cuando se trata de atender a nuestra gente, aquí la seguridad no es un privilegio”, dijo Rojo de la Vega.

Y envió un mensaje a los delincuentes: “A quienes intentan sembrar miedo les digo fuerte y claro: se les acabó la Cuauhtémoc sin consecuencias, no más extorsión, no más impunidad, no más miedo. En estas alcaldías mandan los ciudadanos honestos, aquí la justicia no es negociable, no se pide, se exige y se garantiza”.

La alcaldesa les pidió a los ciudadanos que a partir de esta nueva era, confíen en el programa porque de manera inédita se recuperarán las calles.

En seguida, la edil detalló que “Blindar Cuauhtémoc” dará atención prioritaria a las colonias con mayor incidencia delictiva, violencia de género, extorsión y robo, así como a puntos estratégicos como parques y escuelas.

Por igual, con la ayuda 24/7 no existirá ni un momento sin vigilancia y atención y con la coordinación total con la SSC, Protección Civil y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) colaborarán en las indagatorias y persecución de delincuentes.

A través de un patrillaje dinámico y motorizado, realizarán operativos inmediatos y respuesta efectiva, diferentes vehículos que adaptados para las zonas con menor movilidad y tráfico pesado. Y con las unidades de Protección Civil, en menos de 10 minutos corresponderán a las emergencias.