Conciertos dejan más que corridas de toros, comerciante; “somos camaleónicos, nos adaptamos”

Una comerciante de la Plaza de Toros comentó que el gremio se adapta pese a las circunstancias. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El Congreso de la Ciudad de México lleva dos días realizando un parlamento abierto para escuchar la opinión de los ciudadanos en cuanto a la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros; este martes y miércoles integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas recibieron a quienes buscan prohibir la fiesta brava en la capital; también participó una comerciante que aseguró no tener postura.

Las y los representantes de la sociedad civil que se han presentado durante el parlamento abierto expresaron que una consulta ciudadana sobre la prohibición de las corridas de toros es ilegal, debido a que las leyes no deben de consultarse, mucho menos los derechos de los animales. Además aseguraron que no hay argumentos sólidos para defender a la fiesta brava, “un acto violento que no se puede romantizar”; también señalaron que está comprobado que el toro es un animal con niveles altos de ansiedad y durante el ruedo vive dolor, angustia, ansiedad y agonía.

Los comerciantes somos camaleónicos

Una comerciante de la Plaza de Toros, que dijo no estar ni a favor ni en contra de las corridas de toros, señaló que pase lo que pase, el sector se tiene que adaptar. Reveló que lleva más de veinte años dedicándose al comercio en la Monumental, pero aseguró (con temor a represalias) que los conciertos le han generado mayor ingreso que las corridas.

“Tengo que adaptarme a lo que venga, ahorita estoy diciendo que me ha ido mejor con los conciertos; vengo con un poco de temor, no quiero que me vayan a quitar el lugar. Nosotros somos camaleónicos y vamos a vender lo que sea, porque somos comerciantes y no nos vamos a morir de hambre. Si en pandemia no nos morimos de hambre, menos ahorita”, dijo.

Dio a conocer que pese a que le gustan los animales, su familia está primero, por lo que no le importa si permanecen o no las corridas de toros, “yo me tengo que adaptar, si se quedan las corridas nos adaptamos y aunque no jalen tanto nos movemos, nos vamos a otro lado”

La comerciante reveló que se ha vendido más en los últimos conciertos que en el aniversario de la Plaza de Toros, el pasado 5 de febrero.

Toros de lidia viven dolor, angustia, ansiedad y agonía en el ruedo

Una de las participantes llegó desde Coahuila, donde las corridas de toros están prohibidas desde hace 10 años; aseguró que siendo uno de los estados ganaderos, la prohibición no tuvo consecuencias.

Gerónimo, de nacionalidad española, mostró el mugido del toro mientras se encuentra en el ruedo; aseguró que ese sonido fue el que lo hizo luchar contra la tauromaquia a nivel internacional.

También participaron veterinarias quienes hablaron sobre la sintiencia del toro, su respuesta ante la multitud y su manera de enfrentar la situación; los estados afectivos, expresión facial, posturas corporales, movimientos de amenaza y las respuestas fisiológicas ante las lesiones.

Aseguraron que el toro de lidia es un animal sensible como todos los vertebrados y que son como personas con niveles altos de ansiedad, por lo que el ruedo no se trata sólo de un maltrato físico sino también mental, “está comprobado científicamente que los toros de lidia viven dolor, angustia, ansiedad y agonía en el ruedo”.

“Hay suficiente evidencia científica para desmentir que el toro de lidia no sufre en el ruedo. Mantener una actividad de maltrato animal por ser tradición no se justifica”, comentó una de ellas.

Las y los participantes aseguraron que existen diferentes formas de esparcimiento y cultura y que todas ellas deben de reflejar la evolución de la sociedad.

“Quienes exigimos la prohibición de las corridas nos basamos en argumentos científicos y filosóficos. No hay argumentos validos que las apoyen, son ilegales, fomentan la violencia y sólo representan a una elite, las mayorías estamos en contra del maltrato animal”, comentó la veterinaria María del Carmen.

Participación de las y los diputados

A diferencia de la primera jornada de reuniones, en el segundo día hubo más participación de las y los diputados del recinto legislativo, acudieron tanto integrantes de la comisión como quienes no forman parte de ella; escucharon y también cuestionaron a los civiles.

De los integrantes de la comisión, quién no se ha presentado en ningún momento es el diputado Juan Rubio Gualito del Partido Verde y Xóchilt Bravo, de Morena. A la presidenta de la comisión Daniela Álvarez del PAN se han sumado: su compañero de bancada Diego Garrido; Víctor Hugo Romo, Cecilia Vadillo, Martha Ávila, Valentina Batres de Morena, y también Ernesto Villarreal del PT. Así como Victor Varela, del Partido Verde, y Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, pese a que no forman parte de la comisión.