Brugada desmiente campaña de desinformación sobre modernización catastral

Ciudad de México, ejemplo nacional en la defensa de los derechos migrantes: Brugada (Adrián Contreras)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada afirmó que la modernización del catastro capitalino no atenta contra la propiedad privada, sino que, por el contrario, la protege y brinda certeza jurídica a los dueños de inmuebles.

En conferencia de prensa, desmintió lo que calificó como una “campaña de mentiras” sobre el tema y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por información falsa difundida por algunos actores políticos.

“Hay quienes dicen que esto va a servir para hacer expropiaciones. Es mentira. Yo le digo a las capitalinas y capitalinos que tengan confianza en su gobierno, que no hagan caso a las mentiras”, aseguró Brugada. Añadió que la modernización catastral tiene fines estadísticos y que la participación en la declaración informativa es completamente voluntaria.

La mandataria capitalina señaló que una de las primeras personas en especular sobre la modernización del catastro está relacionada con el caso del llamado “Cártel Inmobiliario”, un escándalo de corrupción que involucra a exfuncionarios del PAN en la alcaldía Benito Juárez. Ante esto, Brugada Molina rechazó que la medida tenga propósitos expropiatorios o recaudatorios y reiteró que su única finalidad es actualizar la información geográfica de la ciudad.

“No se vale estar especulando y difundiendo mentiras con un tema que no les llevará a nada. Decirles a los capitalinos que estén tranquilos, que no atentamos contra la propiedad privada. Al contrario, garantizamos su certeza jurídica y su cuidado”, remarcó.

Asimismo, acusó a la oposición de la ciudad de aprovechar la falta de información sobre el tema para difundir desinformación, generando confusión entre la población. Destacó que personajes políticos, como la presidenta del PAN en la capital, han retomado el tema para atacarla y que incluso se han utilizado pautas publicitarias para propagar información errónea.

“Decirle a la oposición de la ciudad que no avance con mentiras. No se vale estar especulando y difundiendo falsedades con un tema que no les llevará a nada”, insistió.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, detalló que, como parte del proceso de modernización del sistema catastral, se inició una actualización de la información geográfica, lo que permitirá mejorar la planeación urbana y la prestación de servicios públicos.

De Botton Falcón enfatizó que la declaración es voluntaria y no contempla ninguna sanción para quienes decidan no participar. Además, aclaró que esta medida solo aplicará al 3 por ciento de las cuentas catastrales de la ciudad, es decir, aquellos inmuebles con un valor catastral superior a 4.5 millones de pesos.

“La modernización del catastro permitirá al Gobierno de la Ciudad brindar mejores servicios públicos, aumentar la transparencia en procesos de compraventa de inmuebles y contribuir a la protección del suelo de conservación, la gestión de riesgos y la planificación urbana”, explicó el funcionario.

Además, destacó que este proceso facilitará la simplificación y digitalización de trámites, mejorando la eficiencia operativa de las instituciones y garantizando la seguridad de la información a través de nuevos esquemas de identidad y protección de accesos vía Internet.

“El catastro es un catálogo vivo que se actualiza continuamente, por eso hablamos de modernización y de actualización, por eso hablamos de precisión de la información geográfica y de tecnología y de participación, porque esta ciudad se merece un catastro de primera”, concluyó De Botton Falcón.

Finalmente, la jefa de Gobierno reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar caer en desinformación.