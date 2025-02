Acusan familiares de víctimas del feminicida de Iztacalco omisiones en la investigación en peritajes de la FGJCDMX

Feminicida Familiares de víctimas del "Feminicida de Iztacalco". (Jorge A)

Familiares de tres víctimas de Miguel “N”, alias “El Feminicida de Iztacalco”, denunciaron errores, negligencia, engaños y lentitud que la Fiscalía capitalina en la elaboración de peritajes forenses que permitan acusar al criminal por las múltiples muertes de mujeres y a la brevedad, que un juez le otorgue una sentencia condenatoria.

A 10 meses del descubrimiento de las operaciones del feminicida y la revelación de la identidad de sus víctimas, madres y hermanas de las fallecidas alzaron la voz al exterior de la Fiscalía para denunciar que el extitular, Ulises Lara, fue indolente al recibirlas únicamente en una ocasión, sin que se les entregara el peritaje multidisciplinar de identificación forense, el cual es fundamental para probar ante un juez que el criminal es responsable de los delitos de desaparición y feminicidio, no secuestro como lo puntualizó el Ministerio Público.

Los casos de Frida, Viviana y Amairany se encuentran bajo las indagatorias de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, no obstante, los familiares señalan que esa área ha postergado las averiguaciones, ya que la anterior coordinadora de delitos de género, Sayuri Herrera “nos mantuvo a engaños” y hasta enero del 2025, la dependencia entregó los indicios encontrados en la casa de Miguel.

Ausencia de peritaje no permite acusar de feminicidio a Miguel

En abril del año pasado, cuando el juez vinculó a proceso a Miguel por secuestro por la muerte de Amairany, fijó seis meses para que se añadieran más pruebas a la carpeta de investigación, sin embargo, hasta casi un año después la Fiscalía entregó el informe de los restos que se hallaron en el departamento, lo que impidió que se le acusara por desaparición y feminicidio.

La entrega de dicho peritaje permitiría reclasificar del delito a feminicidio, pero, acusan, las negligencias no permiten que Miguel sea señalado por los asesinatos.

Amairani salió de su casa de la colonia Ejército Constitucionalista en el 2012 para acudir al curso de instrucción al Tecnológico de Iztapalapa. También recogería las fotos de su graduación del bachillerato, pero no volvió. Por este caso aparentemente el juez le formuló la imputación de secuestro, imputación presuntamente incorrecta.

Detenido Miguel "N", el feminicida de Iztacalco. (FGJCDMX)

Fue hasta que las asesoras jurídicas de las mujeres exigieron al juez que se ampliara el plazo para la exhibición de pruebas que fortalecieran la carpeta, la autoridad judicial otorgó dos meses más complementar la investigación, tiempo insuficiente a causa de las omisiones del Ministerio Público y del área pericial.

“Tienen todas las pruebas, en el domicilio se encontró todo lo necesario, pero no hemos tenido acceso a nada, Fiscalía de feminicidios mandó un desglose de los casos a la Fiscalía de desparecidos de manera indolente, con falta de respeto porque mandó copias que nos e pueden observar, peritajes incompletos, información revuelta”, dijo Juana Garrido, hermana de Viviana.

Viviana y Miguel eran compañeros de trabajo en un laboratorio y desde el 2018 no se ubicó su rastro, hasta que sus restos fueron hallados en la casa de Miguel.

Por las omisiones en los datos de prueba, advirtieron que a Miguel no podrá ser vinculado a proceso por el delito de desaparición y feminicidio en contra de Viviana, ante lo débil que quedará la carpeta de investigación.

“Las pruebas que tenía la Fiscalía de desaparecidos únicamente podían respaldar únicamente el delito de desaparición, pero se vinieron abajo, el juez dijo que no era un delito de desaparecidos porque no estaba completa”, añadió Juana.

Asimismo, reclamaron que los peritos de la Fiscalía han filtrado información de indicios a distintos medios de comunicación, sin que las autoridades les informen a las familias de las asesinadas los avances y determinaciones que culpen con severidad al feminicida.

En tanto, la madre de Viviana acusó que la urgencia de la Fiscalía por judicializar el caso, provocó la clasificación errónea del crimen, ya que se le calificó como secuestró: “a mí nunca me pidieron rescate de secuestro ¿Dónde queda el feminicidio? En su casa del tipo encontraron todas las pruebas de mi hija. Estoy dando la cara, las autoridades se culpan entre ellos, parecemos su burla, mi hija tiene 12 años de desaparecida y a un año todavía no nos entregan nada, todo hacen a medias; estamos muertas en vida".

Por igual, las víctimas denunciaron la urgencia de la Fiscalía por vincular a proceso a Miguel por el asesinato de Amairany, pero dicha acusación, según las familias, se habría realizado de manera errónea, ya que no existe la certeza en algún peritaje de que los restos corresponden a las fallecidas.

Casa Departamentos donde vivía el feminicida de Iztacalco y asesinó a sus víctimas. (Jorge Aguilar)

Teresa Ibarra, la madre de Viviana, se sumó a las acusaciones en contra de la FGJCDMX y exhibió que desde el 2018, las autoridades citaron a declarar a Miguel “N”, debido a las sospechas de las múltiples desapariciones de las que era responsable, llamados que el agresor ignoró y continuó con sus crímenes por seis años más.

Tras dos horas de protesta en la Fiscalía, el equipo de la titular, Bertha Alcalde Luján, prometió que en los próximos días celebrarían una reunión para conocer los pormenores de los asesinatos.

“Las familias no vamos a descansar hasta tener justicia, si se llega a términos, si se logra justicia y un caso no queda impune, no es por este sistema, es por las familias que investigamos y llegamos pruebas, que hacemos toda su chamba de la Fiscalía”, concluyeron.

El caso

Miguel “N” fue detenido el 16 de abril del 2024 en un departamento de la colonia La Cruz Coyuya, de la alcaldía Iztacalco, luego de que asesinó a María José, a quien agredió sexualmente y le quitó la vida en su propia habitación.

El día de los hechos, la madre de la víctima sorprendió a Miguel “N” cuando agredí a su hija, por lo que trató de detenerlo, sin embargo, el hombre la apuñaló en varias partes del cuerpo, lo que la mantuvo varios días en estado grave en el hospital.

Tras las investigaciones de la Fiscalía, se determinó que el feminicida está involucrado con al menos 20 desapariciones y muertes, dados los múltiples cráneos, serruchos, materiales quirúrgicos e identificaciones que se hallaron durante el cateo en su domicilio.

Casa Corona de flores que recordaban el asesinato de María José en abril del 2024. (Jorge A)

Los trabajos del área de peritaje de la Fiscalía afirmaron que los restos humanos que Miguel resguardaba pertenecían a Amairany Roblero, Frida Sofía Lima y Viviana Elizabeth Garrido, víctimas que desde varios años atrás habían sido reportadas como desaparecidas y sus familiares denunciaron en la Fiscalía que Miguel pudo haberlas violentado.

Otro de los elementos hallados en la investigación de campo habría sido un diario donde aparentemente escribía todos los relatos de feminicidios que cometía. Miguel “N” reveló en su narración que deseaba detener sus crímenes y ser descubierto, sin embargo, no podía dejar de hacerlo.

Cuando se dio a conocer su perfil de la red social Facebook, se observó que el hombre tiene varias imágenes de calaveras alusivas al Día de Muertos; además, presumía ser actor de teatro independiente, políglota, viajero y un luchador a favor de los animales y al cierre de los mataderos dedicados a la venta de carne.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que Miguel “N”, posa al lado de Frida Sofía, quien desapreció en el año 2015 y según el sujeto, se habían comprometido.

Aparentemente, la mujer vivía amenazada por el hombre, a lo que decidió terminar la relación en el 2013; dos años después, la joven fue reportada como extraviada y su paradero se reveló hasta que se hallaron sus restos en el inmueble.