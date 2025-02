Afirma SSC que radares de velocidad no pretenden “atrapar” conductores ni sancionar por recaudación

Radares Radares de detección de velocidad de la SSC. (SSC)

Los nuevos radares móviles para medir la velocidad de vehículos y motocicletas no tienen la finalidad de multar a los automovilistas de manera inesperada u oculta, con el fin de que sin su conocimiento, su historial se sature de infracciones por pagar, ni que el programa tenga un fin exclusivamente recaudatorio; así lo explicó a Crónica Beatriz Valdez Vázquez, directora General de Aplicación de Normatividad de la subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Nunca lo hemos hecho (la aplicación de los radares) con el afán de escondernos para medir la velocidad, porque lo que buscamos es la transparencia y que el ciudadano se de que cuenta de que tenemos un programa para la disminución de hechos de tránsito, por eso no ocultamos ni intentamos que no vean cómo estamos midiendo. Lo único que hacemos es colocar el radar en un punto de medición donde sabemos que aceleran o incumplen el límite de velocidad, pero no es un tema de sorpresa al conductor de ‘te busco y me escondo para que te agarre’”, detalló Valdez Vázquez.

“Queremos que el ciudadano sepa que estemos o no, tiene que respetar los límites de velocidad, esta herramienta nos da para abarcar más fiscalización en toda la ciudad. Queremos que sea de manera segura y transparente para el conductor y para la gente de tránsito”.

La directora mencionó que la ciudadanía debe de estar consciente de que los radares serán instalados aleatoriamente en más 16 alcaldías, sin que eso represente que en pocas horas se aplique el mayor número de multas, si no cuidar la vida de los conductores y peatones.

“El radar lo colocamos en un punto de medición y de manera automática tenemos un espejo de todo lo que está midiendo y captado por su velocidad, se puede observar en otro dispositivo, como un iPad o lap top, en el cual, en cuestión de segundos, podemos ver la imagen de la medición del vehículo que iba a exceso de velocidad hasta tres kilómetros, donde podemos hacer las detenciones de manera segura al conductor que infringió el límite de velocidad, donde podrá ver su vehículo y placa”.

Estadística de incidencia de exceso de velocidad definirá en qué puntos serán instalados

Sumado a la tecnología que moderniza la manera de cuidar a los conductores y peatones, los radares funcionan como un complemento de las fotocívicas, con la diferencia de que son situados en avenidas en donde los automovilistas y motociclistas superan la velocidad en horas específicas, por lo que no merecen la inspección durante 24 horas, únicamente en lapsos de alta afluencia vehicular.

“El beneficio con estos radares móviles es que conforme a la estadística que recibimos de la Ingeniería de Tránsito, por las noches hay puntos en que el exceso de velocidad Lo utilizan como una conducta de alto riesgo, por lo que con los radares podemos fiscalizar la velocidad de los vehículos en horarios específicos, donde la estadística se nos está modificando a la alza”.

Multas diferencidas en beneficio del buen conductor

En el lanzamiento del operativo, la SSC explicó que una vez que el radar capta que un vehículo circula a alta velocidad, se realiza la búsqueda para saber si cuentan con infracciones y en caso de que los automóviles tengan más de tres adeudos, serán remitidos a un depósito.

Asimismo, los que excedan los límites de velocidad y no cuenten con adeudos pendientes serán acreedores a una amonestación mínima para generar conciencia en el respeto a los límites de velocidad.

“Seguimos en proceso de pruebas que ya son 100 por ciento confiables; lo que estamos generando es la conciencia, los ciudadanos pueden ver sus imágenes, se les explican los riesgos por el exceso de velocidad y las sanciones son porque hay alta reincidencia que no queremos en la Ciudad de México”.

“Quien no tiene sanciones, el sistema lo detecta en automático y por ser un buen conductor, se le pone una sanción mínima, el reglamento de tránsito nos dice las sanciones en Unidad de Medida y Actualización, mínima, media y máxima. Quien tenga dos infracciones sin pagar, el sistema le pondrá la media y los que tengan más, se les aplicará la máxima, esta regla en el sistema siempre es en beneficio del buen conductor, por eso la variabilidad en las sanciones”.

Aunque la instalación de los detectores depende de los picos que se registren por horas en el abuso de la velocidad en los vehículos en las vialidades, la subsecretaría de Control de Tránsito registra como avenidas de mayor incidencia de rapidez vehicular en la salida a la autopistas México - Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan y en el acceso a la México - Puebla, en Iztapalapa, puntos donde se pondrá mayor énfasis de revisión en los próximos días.