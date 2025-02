Autoridades de la alcaldía BJ violentaron los derechos del señor que rompió la banqueta por plantar un árbol

En la imagen se muestra la banqueta "destruida" (según las autoridades) por Alfredo. (Foto: Gustavo Carrillo)

“No se puede detener a alguien por plantar un árbol, ese es un derecho; estoy preocupada”, comentó a Crónica la diputada local Elvia Estrada, integrante del Partido Verde, mientras detallaba que la detención de Alfredo Carrillo (el señor de 67 años que rompió un pedazo de banqueta por plantar un árbol) se trata de un acontecimiento irregular y por el que las autoridades de la alcaldía Benito Juárez deberían de ofrecer disculpas y resarcir el daño.

La también presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino lamentó que Alfredo fue detenido como un delincuente por ejercer un derecho; destacó que antes de la detención se le pudo notificar que era acreedor a una multa por cavar en la banqueta sin llegar a violentar sus derechos.

“Lo que yo esperaría, no solamente como presidenta de la comisión, como una ciudadana preocupada, es que no se violen los derechos y pues por supuesto que se esclarezca, porque todavía no hay como información muy certera... Si rompió la banqueta o no, simplemente hubiera sido sancionado o se le hubiera emitido alguna advertencia de que puede haber una sanción y de tipo administrativa una multa monetaria, pero pues en ningún sentido me parece que privarlo de su libertad haya sido lo adecuado”.

Los hechos

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, fueron tres patrullas y más de una decena de policías quienes realizaron la detención del adulto mayor, Alfredo fue tratado como un criminal y hasta esposado se lo llevaron, lo trasladaron al Reclusorio Norte y también le negaron sus medicamentos para la hipertensión. Permaneció 72 horas detenido.

Alfredo fue tratado como un criminal.

Al ser cuestionada sobre plantear alguna acción que respalde a los ciudadanos ante estos casos, la legisladora fue muy clara y aseguró que los derechos no pueden ser respaldados.

“No puedo plantear una acción en concreto porque esto no debería de suceder, o sea, no tendríamos que respaldar algo que es un derecho y lo que sí te puedo decir es que en los últimos cinco años la Secretaría de Medio Ambiente ha pasado de 14 a 19 metros cuadrados de áreas verdes”.

Pide que se esclarezcan los hechos

La legisladora hizo un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos, ya que lo único que hizo la demarcación y través de un comunicado (publicado el día que se hizo viral el video) fue precisar que Alfredo fue detenido por “destruir” la banqueta, esto, cuando el señor sólo cavó un cuadro de la acera para formar una jardinera.

“Plantar un árbol es un derecho que tenemos todos los mexicanos. Desde la Comisión del Medio Ambiente y el Partido Verde siempre hemos impulsado acciones que protejan al medio ambiente y la importancia de plantar un árbol es prioridad… Yo creo que lo que tendrían que haber hecho como alcaldía es pedir una disculpa y llevar las acciones reparadoras pertinentes, pero es aceptar que se llevó a cabo una irregularidad”.

Destacó que la alcaldía está gobernada por la oposición y que quienes se encargaron de la detención fueron elementos de “Blindar” por lo que hizo un llamado a que se esclarezcan los hechos.

La legisladora precisó que desde la comisión continuará fomentando e impulsando programas para que las y los ciudadanos se involucren en la preservación del medio ambiente.

“El cuidado del medio ambiente no le corresponde solamente al gobierno o a las instituciones, le corresponde a todas y todos; tenemos que involucrarnos porque tenemos que poner nuestro granito de arena”.