Inician foros en alcaldías para promover el Presupuesto Participativo 2025

Foro IECM en Álvaro Obregón

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en coordinación con el Congreso local y las 16 alcaldías, dio inicio a una serie de foros para informar a la ciudadanía sobre el ejercicio del Presupuesto Participativo 2025.

Estos encuentros, que se llevarán a cabo del 24 de febrero al 22 de marzo, buscan incentivar la participación vecinal y aclarar dudas sobre el proceso de consulta que se realizará en agosto.

El primer foro tuvo lugar en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó la importancia de estos espacios para que la ciudadanía conozca el mecanismo de la consulta y las etapas del proceso.

“Estamos reunidos para conocer los pormenores, la manera en que se modificó la fecha de la consulta, qué es lo que se puede hacer, durante qué tiempo, cuándo se registran los proyectos, cuándo se llevará a cabo la jornada consultiva, qué va a pasar con los casos de empate, información que será de mucha utilidad”, señaló ante habitantes de la demarcación y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa explicó que el Presupuesto Participativo representa el 4% del presupuesto total de cada alcaldía y permite que la ciudadanía decida directamente en qué proyectos se invierten esos recursos.

“De acuerdo con la ley, es el monto que se debe utilizar para la cohesión social, para la buena vecindad, para que todas y todos puedan diseñar distintas alternativas en qué ejecutar el presupuesto”, indicó.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, subrayó que el objetivo de estos encuentros es fortalecer la asignación democrática de los recursos y garantizar el seguimiento a las propuestas ciudadanas.

“Los proyectos que van a presentar para el Presupuesto Participativo no los queremos desechar. Aquellos que no ganen o no sean electos, los queremos tener dentro de acciones y obras en las comunidades; los iremos presupuestando y veremos cuáles podemos atender”, aseguró.

Los foros se replicarán en las 16 alcaldías hasta el 22 de marzo, con la participación de autoridades locales y vecinos interesados en contribuir a la mejora de sus colonias mediante el ejercicio del Presupuesto Participativo 2025.