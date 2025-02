MC llama a no usar propaganda contaminante para promoción de eventos o elecciones

El legislador destacó que todavía se desconoce qué hicieron con la propaganda retirada (La Crónica de Hoy)

El coordinador de la bancada naranja en el Congreso de la ciudad de México, Royfid Torres, hizo un exhorto a las autoridades del gobierno local, de las 16 alcaldías, dependencias locales y órganos desconcentrados a no utilizar propaganda contaminante para promover informes administrativos, eventos o difusión de programas y acciones.

Lo anterior, con el fin de evitar incrementar la contaminación provocada por lonas, pendones y artículos propagandísticos, mismos que “derivan en ríos, lagos y océanos, así como partículas tóxicas en el medio ambiente y gases de efecto invernadero”.

El legislador destacó en tribuna que la crisis climática está directamente ligada a la producción desmedida de plástico, cuyo impacto ambiental comienza desde la extracción y refinamiento de hidrocarburos hasta su fabricación y distribución.

Recordó que durante las elecciones se generaron más de 25 mil toneladas de residuos por propaganda, “más allá de los resultados en las urnas, los grandes perdedores de este proceso electoral fueron el medio ambiente y el futuro para quienes aquí vivimos”, sostuvo.

Y comentó que la contaminación por dichos materiales propagandísticos continúa debido a los informes de gobiernos federales, de la CDMX y de las alcaldías por “100 días” o acciones como la celebración de los “700 años de la Fundación de México Tenochtitlan”.

“Todavía no resolvemos lo que vamos a hacer con estas 25 mil toneladas de la basura electoral de las elecciones pasadas y ya estamos generando nueva. Es alarmante como con cada oportunidad convertimos a nuestra ciudad en un inmenso espacio publicitario y el despilfarro de recursos parece no importarnos. Y como si no fuera suficiente el de las campañas electorales, ahora pasamos a la comunicación institucional basura”, aseguró.

Candidatos prometieron darle un segundo uso a su basura

Royfid recordó que, durante la campaña del 2024, los candidatos de la alianza Morena, PVEM y PT, así como del Frente, prometieron hacerse cargo de sus lonas y plásticos y precisó que hasta ahora sólo se han producido 5 mil tabiques ecológicos que anunció la jefa de Gobierno, hace unos días, “sin saber cuántas lonas se usaron para la construcción de éstos”.

“El candidato del PAN nos prometió que al otro día de que terminará la campaña, iba a salir a quitar toda su propaganda y la convertiría en unas bolsas muy útiles, según decía: por supuesto, ni salió a quitar la propaganda, ni las convirtió en bolsas y todavía la vemos ahí colgada en la ciudad porque la promesa de reciclar no es suficiente. Si nos van a decir que van a contaminar y que con esa contaminación van a generar un nuevo producto no es no es el camino”.

Torres González añadió que se deben encontrar medidas que no dañen el medio ambiente siendo el reto de todo gobierno. Por lo que hizo un llamado a actuar con responsabilidad, “no podemos seguir permitiendo que cada elección, que cada informe de gobierno y cada celebración se traduzca en toneladas de residuos innecesarios”.

“Ahora los que han colocado en los puentes peatonales no solamente generan contaminación, generan un gran riesgo para las vialidades y eso también hay que hay que eliminarlo por completo, por eso este exhorto a todos por igual, a que en el marco de la difusión de sus informes legislativos y otras actividades informativas se abstengan de utilizar material contaminante como lonas, pendones o cualquier otro soporte visual elaborado con plásticos de un solo uso”.