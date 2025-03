Autos que descansan sábado 1 de marzo: ¿Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

Hoy No Circula 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

El programa Hoy No Circula estará vigente este sábado 1 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México como parte de las acciones para mitigar la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida busca limitar la circulación vehicular para reducir las emisiones contaminantes, uno de los principales factores que afectan la calidad del aire en la región.

Luego de la activación de Contingencia Ambiental esta semana, los habitantes del Valle de México están pendientes dude cómo quedó el Hoy No Circula para este sábado para tomar sus precauciones si se aplica el Doble Hoy no Circula; por ello te contamos lo que sabemos al respecto.

¿Hay Contingencia Ambiental sábado 1 de marzo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) descartó la implementación de un doble Hoy No Circula para este sábado, ya que las condiciones atmosféricas no ameritan la aplicación de medidas extraordinarias. Esta decisión se basa en el monitoreo constante de los niveles de contaminación y en la evaluación de los factores meteorológicos que inciden en la dispersión de contaminantes.

¿Qué autos no circulan sábado 1 de marzo?

Durante esta jornada, los vehículos con holograma 2 no podrán circular, como parte de la restricción que aplica todos los sábados sin excepción. Asimismo, los automóviles con holograma 1 cuya placa termine en número impar deberán permanecer fuera de las vialidades entre las 5:00 y las 22:00 horas, horario en el que opera el programa.

Los autos con holograma “00” y “0”, así como los vehículos eléctricos e híbridos, estarán exentos de la regulación, al igual que las unidades de transporte público, de emergencia y aquellas destinadas a servicios médicos.

Hoy No Circula Sábado

El incumplimiento de las restricciones puede derivar en sanciones económicas que van de los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos, además del traslado del vehículo al corralón. La aplicación de estas medidas busca no solo reducir la emisión de gases contaminantes, sino también concientizar a la población sobre la importancia de una movilidad más sustentable en la capital del país.

Las autoridades recomiendan planificar con antelación los traslados, utilizar medios de transporte alternativos y mantenerse informados sobre las disposiciones vigentes para contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.