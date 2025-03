Suspensión al dictamen sobre tauromaquia violenta la autonomía del Congreso

Los promoventes de la iniciativa ciudadana contra las corridas de toros informaron que este martes promovieron un amparo. (Jennifer Garlem)

Legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI y del Partido Verde en el Congreso local confirmaron que el recurso que pone freno al dictamen de la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros —emitido por el Poder Judicial— se trata de una acción ilegal e inconstitucional porque viola la autonomía del poder legislativo al querer detener un proceso deliberativo.

La Sala Constitucional del Tribunal Superior de la Ciudad de México emitió dos fallos sobre esta iniciativa y se contradicen, en el primero (que solicitó Daniela Álvarez presidenta de la Comisión que dictaminará la propuesta) aseguró que no podía involucrarse en el tema porque se sale de su competencia.

Y en el segundo decide hacer un análisis sobre las consecuencias que tendrán quienes trabajan para la fiesta brava; este recurso fue promovido por el diputado morenista Alberto Vanegas, amigo del legislador Pedro Haces (también empresario taurino).

“Lo que hoy tortura y mata a los toros es la corrupción y el tráfico de influencias. Un político o un gobernante que permite o encubre actos de tortura es una vergüenza para la sociedad”, dijo Arturo Berlanga, presidente de Anima Naturalis.

Dejó claro que “se tratan de artimañas para descarrilar la primera iniciativa ciudadana preferente”; recordó que el diputado Vanegas, argumentó que estaba preocupado, pero nunca se presentó durante los parlamentos abiertos, “es pura hipocresía y falsedad”, dijo.

Se están violentando los derechos de más de 27 mil personas

Daniela Álvarez aseguró que la Sala Constitucional cometió una arbitrariedad porque violenta los derechos de más de 27 mil personas que participaron en la iniciativa y dijo que se analiza la ruta jurídica para que el dictamen “deje de tener efectos”. Recordó que la misma sala aseguró no tener facultades para opinar porque todavía no era ley o decreto.

Daniela finalmente reveló, como anticipó este diario, que el dictamen eliminaría de la iniciativa el tema de gallos porque demostraron tener una identidad en diversas alcaldías (como Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa), lo que sí requiere una consulta ciudadana. Pero los toros “no han encontrado un arraigo en la Ciudad de México”.

“El diputado Vanegas tenía conocimiento de que se iban a sacar los gallos del dictamen y. a pesar de que sabía, promovió este recurso”, dijo.

La diputada detalló que tiene que detener el proceso para no haya pretextos sobre la asistencia al momento de convocar a dictaminar, “yo lo que quiero es todas y todos los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estemos presentes”.

Exigen autonomía del Congreso

Fue la bancada naranja la que exigió a las y los diputados locales que se recupere la autonomía del Congreso y no se deje influenciar por decisiones que claramente se salen de las facultades de la Sala Constitucional a través de mecanismos inventados (pues ordenó al congreso suspender la dictaminarían y cualquier tipo de análisis de la iniciativa ciudadana).

“Ahora resulta que la Sala Constitucional nos tiene que revisar las iniciativas que estamos discutiendo en comisiones para que después podamos dictaminarlas. Eso no existe en ninguna parte de las facultades del Tribunal Constitucional”, comentó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres.

Y precisó que, a partir de este fallo, se puede detener cualquier proceso legislativo que se inicie pasando por alto las leyes establecidas y sin importar las fechas.

Al respecto, Jesús Sesma, coordinador del Partido Verde, señaló que es inaceptable que la Sala Constitucional emita una orden de suspensión a un proceso que está a punto de dictaminarse, sin consultar a los legisladores. Alertó que se trata de un antecedente muy peligroso que puede generar una parálisis legislativa.

“Esto es un acto totalmente arbitrario y violatorio de la ley, por ello, desde la bancada del Partido Verde enviaremos un escrito a la Mesa Directiva y al área jurídica de este Congreso, para que se interpongan los recursos que sean necesarios para combatir y echar abajo esta resolución”, dijo Sesma.

Actos ilegales ante reforma al Poder Judicial

Royfid Torres también hizo énfasis en lo absurdo que es el dictamen ante la reforma judicial “que es para evitar las complicidades entre el poder económico y la corrupción del poder judicial y hoy tengamos un acuerdo de esta naturaleza, de nuestro propio tribunal constitucional”.

Destacó que este tipo de actos son los que ocurrirán a futuro con la reforma judicial, “que haya acuerdos y sentencias sin sustentos, sólo por consideración política… Lamentablemente aquí somos oficialía de la jefatura de gobierno, y si no tenemos línea, no podemos legislar”, dijo.

Señalan incongruencias de Morena

La legisladora Patricia Urriza detalló en tres actos la constante es la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen los legisladores de Morena.

“Morena y sus aliados se la pasan constantemente mordiéndose la lengua. Primer acto: nos dicen que tenemos que reformar el Poder Judicial porque los jueces no deben de interpretar la ley y no deben hacer labor legislativa. Segundo acto: Morena le pide al Poder Judicial una interpretación de la ley y básicamente está legislando por nosotros. Tercer acto: acatan la regla de lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional y echan para atrás una iniciativa, porque no es una ley, sino una iniciativa ciudadana en proceso de dictaminación”, concluyó.

Jesús Sesma reiteró el llamado a las y los legisladores integrantes del Congreso local a que tomen una decisión y voten, a favor o en contra de la iniciativa ciudadana preferente, y se dejen las prácticas dilatorias que lo único que hacen es demostrar o que tienen miedo, o que son hipócritas.

También hizo un llamado a que se exhiban a las y los diputados que no quieren decidir su voto y pidió a la ciudadanía que no voten nunca más por alguien “que se dice animalista y hace otra cosa”.

PRI también se posiciona en contra

La diputada del PRI, Tania Larios, aseguró a este diario que el partido está totalmente en contra de las acciones que pretenden dilatar el proceso de carácter preferente, que sería discutido a más tardar el 11 de marzo. Y precisó que desde su bancada hará lo correspondiente para que se eviten este tipo de actos de “corrupción”.