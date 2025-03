IECM llama a juventudes universitarias a registrar proyectos de Presupuesto Participativo 2025

IECM amplía convocatoria para especialistas en dictaminación de proyectos del Presupuesto Participativo 2025

Con el propósito de fomentar la participación de las juventudes universitarias en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha iniciado un ciclo de conferencias en instituciones de educación superior para incentivar el registro de proyectos comunitarios.

En estos encuentros, la Consejera Electoral Maira Melisa Guerra Pulido ha explicado la importancia de este mecanismo de democracia participativa, que permite a la ciudadanía proponer y decidir sobre mejoras en sus colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales.

“El presupuesto participativo no funciona si las personas no presentan proyectos, si las personas no van a votar. No se necesitan conocimientos especializados para presentar un proyecto, (…) sólo se necesita ser una persona que vive en esta Ciudad y tener ideas de cómo mejorar el entorno, por eso les invitamos a participar”, enfatizó Guerra Pulido ante estudiantes de la Universidad Insurgentes.

Durante las conferencias, se ha destacado que cualquier habitante de la Ciudad de México puede presentar propuestas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. La consejera subrayó que la clave es observar el entorno, identificar necesidades y pensar en soluciones que beneficien a la comunidad.

Para ejemplificar el impacto del Presupuesto Participativo, se han presentado videos testimoniales sobre proyectos exitosos en ediciones pasadas, con el fin de motivar a las juventudes a involucrarse en este ejercicio democrático, ya sea registrando iniciativas o votando por sus propuestas favoritas.

El registro de proyectos se realiza a través del formato F1, disponible en el Sistema de Registro de Proyectos de Presupuesto Participativo (SIPROE) en siproe2025.iecm.mx, con fecha límite al 1 de mayo. También es posible inscribir propuestas de manera presencial en cualquiera de las 33 oficinas distritales del IECM, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.