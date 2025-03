Hoy No Circula sábado 8 de marzo: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

El programa Hoy No Circula está activo este sábado 7 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las medidas para controlar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las autoridades han aclarado que no se implementará el doble Hoy No Circula, ya que las condiciones ambientales no lo requieren.

¿Qué autos no circulan este sábado?

Los vehículos con holograma 2 tienen prohibido circular todos los sábados, mientras que los automóviles con holograma 1 y placas con terminación par deberán mantenerse fuera de las calles durante el horario establecido. Las unidades con holograma “00” y “0”, así como los autos eléctricos e híbridos, están exentos de la restricción, al igual que los vehículos de transporte público, de emergencia y aquellos que brindan servicios médicos.

Horario y multas del Hoy No Circula sabatino

El horario de la medida se extiende de las 5:00 a las 22:00 horas. Los conductores que no cumplan con la disposición se enfrentan a multas que oscilan entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, además del riesgo de que el vehículo sea trasladado al corralón.

Contingencia ambiental y doble Hoy No Circula

En caso de que las autoridades declaren contingencia ambiental, se podrá activar el doble Hoy No Circula, lo que ampliaría las restricciones para más vehículos con base en la terminación de placas y tipo de holograma. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se encarga de informar sobre la activación de esta medida, por lo que se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales.