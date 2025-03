Denuncian madres deficiencias del Gabinete de Búsqueda, señalan falta de planeación y estrategia fallida

Buscadoras Madres buscadoras al salir de la presentación del Gabinete de Búsqueda. (Jorge Aguilar)

Madres buscadoras de la Ciudad de México acusaron que la presentación del Gabinete de Búsqueda resultó un fallido intento de unificación de instituciones que no transparenta presupuestos, tampoco pretende la implementación de más exploraciones en sitios donde existen indicios humanos y que no está conformado por personal especializado en rastreo; sumado a que, denuncian, el titular de la Comisión de Búsqueda, Enrique Camargo, posterga las investigaciones a quienes cuestionan las deficiencias de su trabajo.

Luego de tres meses de reclamos hacia el Estado por instituciones que según ellas, dejaron a su suerte a las mamás que no saben el paradero de sus hijos y los buscan en la basura, la Secretaría de Gobierno las citó con la finalidad de detallarles la ejecución del inédito Gabinete de Búsqueda, así como los funcionarios que lo integrarían, sin embargo, narran, el Gabinete tampoco define el proyecto para rastrear a personas perdidas desde hace varios años, únicamente contempla desapariciones inmediatas, por lo tanto, para las mamás fue una pérdida de tiempo el encuentro con las autoridades.

Asimismo, explican que únicamente se les mostró diapositivas en las que se prometió que se profundizarían las indagatorias, pero no existe coordinación interestatal y unión entre la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acciones de prevención.

“Es una burla”

Una de las madres que lleva más de la mitad de una década es la búsqueda de su hija Pamela Gallardo, es María del Carmen Volante; para ella, el encuentro fue una falta de respeto, con láminas inservibles que demuestran la falta de intención del Gobierno por visibilizar el crecimiento del delito de desaparición en la metrópoli.

“Este Gabinete lo único que va a hacer es retrasar, no estuvieron presentes para decirnos quiénes son, de dónde vienen, qué profesiones tienen, qué van a hacer o cómo van a trabajar con las Fiscalías para coadyuvar. No se sabe quién va a manejar el Gabinete y eso es una violencia a nuestro derecho; es más de dedazo, de recomendaciones, que de actuar, quienes hacemos las búsquedas, la investigación, los polígonos y las subimos a mesas lo hacemos nosotros”, sostuvo.

“Lo que nos presentaron fue una burla, lo único que anexaron es más servidores públicos, no hubo nada con seguridad, me siento burlada”.

También, exhiben las faltas de funcionarios importantes que deberían de ser el punto de partida para un nuevo plan de búsqueda, como Bertha Alcalde, la titular de la Fiscalía, quien no se presentó y el abandono del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien a la mitad de la reunión salió del salón.

“Nos quedan a deber mucho, nosotros somos casos de larga data y para nosotros no hay una solución. Este modelo se está desarrollando para las personas que van empezando en la desaparición, pero hace falta el crecimiento y la coordinación con las instituciones. Tendrían que empezar con el cambio de personal, que sea capacitado y sensible”, reclamó Daniela González, del colectivo “Una Luz en el Camino”.

Exigen destitución del titular de la Comisión de Búsqueda

Por igual, reclaman que el plan del Gobierno central no contiene estrategias nuevas, ya que la mayoría están basadas en peticiones de las madres buscadoras o en líneas que ellas ejecutan en las exploraciones que realizan sin acompañamiento de las autoridades.

“Les hicimos hincapié qué sin las familias no, porque somos quienes hacemos su trabajo. Nos hablaron para presentar su trabajo, nuevas metodologías y según, equipos especializados, proponen la unificación de las instancias, se escucha muy bonito en papel, pero mucho de eso ya se ha hecho. Pedimos que se analicen sus puestos que trabajen de la mano porque no hay una sincronía, con actitudes nefastas, entonces que empiecen a sanear los equipos de trabajo”.

Y no dejaron de lado su exigencia por la destitución de Camargo y del titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada, May Gómez, solicitud a la que los funcionarios respondieron que se analiza el futuro de su trabajo.

Para las madres, no existe el compromiso de las instituciones para encontrar a sus familiares, tampoco se planteó el compromiso por inyectarle más presupuesto a la Comisión de Búsqueda.

“Nosotras denunciamos que la selección de las familias había sido por Enrique Camargo. Quien tiene el contacto para estas reuniones es Camargo y no entendemos por qué Gobierno central utiliza como mediación a quien estamos denunciando por omisiones laborales”.

“No nos da los insumos, no genera operatividad y eso lo tomamos como una represalia. En el caso de Pamela, él no quiere ayudar, ​abandonó a las familias, por eso se hizo la búsqueda ciudadana".

Por igual, reclaman que en la reunión, los funcionarios emitieron frases como “ustedes podrán participar”, aseveraciones que les parecen ofensivas, dado que son ellas las que sin ayuda han diseñado a los colectivos que excavan la tierra con la esperanza de encontrarles.

“Como si nosotras no fuéramos productoras del conocimiento, hablan de que no sacrifiquemos servidores públicos, pero hay una violación de derechos, a los protocolos, a la debida diligencia y no existe el derecho de la eficacia para resolver casos”, denunciaron.

“Nunca hablaron de qué se va a hacer en los casos de larga data, pero es ahí donde podemos palpar la gran deuda y las omisiones y negligencias que se han tenido”.