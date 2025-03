Enlista Ola Violeta pendientes tras cumbre CSW69

La activista Maria Elena Esparza Crédito: Especial

Tras participar por primera vez en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) 69, que concluyó el viernes 21 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Ola Violeta fija una agenda prioritaria de trabajo a favor de las niñas y mujeres.

“Durante dos semanas, activistas y funcionarias de casi 200 países nos reunimos para analizar los avances y pendientes a 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Desde Ola Violeta identificamos cinco pilares para una agenda que acelere los resultados en materia de género porque no podemos esperar los 131 que el Foro Económico Mundial estima tomará alcanzar la igualdad”, afirmó María Elena Esparza Guevara, presidenta de la organización.

Atender la brecha digital con perspectiva de género. Hoy, las niñas y mujeres tienen 21% menos de probabilidades de acercarse a herramientas digitales, lo cual las aleja de oportunidades de inclusión educativa, científica y laboral. “Este es un punto que no estaba originalmente considerado porque cuando se firmó el Protocolo de Beijing, en 1995, todavía no era tan relevante, pero actualmente la accesibilidad a tecnologías es decisiva”, explica Esparza Guevara.

Derecho al futuro de las niñas. Debemos proveerlas de todas las condiciones para defender los derechos que sus madres y abuelas han ganado no sólo en las tres décadas desde Beijing, sino desde las primeras luchas por nuestros Derechos Humanos.

Escucha activa para combatir el gender backlash. No se trata de convencer a todas las personas sobre nuestro tipo de feminismo, sino de escuchar y aprender de todas, todos y todes porque solo así lograremos un frente común con fuerza para contrarrestar lo que en la ONU llaman gender backlash. “Se trata de la reacción conservadora y patriarcal orquestada desde la hostilidad y el resentimiento para echar abajo los avances en materia de género, como sucede con Milei en Argentina o Trump en Estados Unidos”, precisa la titular de Ola Violeta.

Autonomía económica, ¡ya! “El combate efectivo de todas las formas de violencia de género, incluido el feminicidio emocional, pasa por desmantelar la dependencia económica, que es la razón uno por la cual una mujer no deja un hogar violentador”, explica. La representatividad política y el empoderamiento también dependen en gran medida de la autonomía económica y ésta no será posible si no se resuelve la distribución equitativa de las tareas de cuidado no remuneradas.

Integrar a los varones a la conversación. La conversación global no puede seguir centrada en si debe haber o no políticas de inclusión, como las cuotas de género; ese derecho debe garantizarse. Y además urge proveer de herramientas para el liderazgo a las niñas y mujeres, pero también a los niños y varones, quienes deben ser incluidos en la conversación sobre igualdad sustantiva

“Este 25 de marzo, Día Naranja del Mes de la Mujer, es un momento ideal para plantearnos la corresponsabilidad que desde todos los espacios de la sociedad tenemos para materializar avances. No podemos permitir que en abril el tema se olvide, todos los días son de lucha contra a favor de los derechos de todas las niñas y mujeres”, concluye Esparza Guevara.