No multarán vehículos con portaplacas que dejen visible las dígitos y entidad federativa emisora: SSC

Placas Policías revisan la visibilidad de las placas. (SSC)

Los vehículos cuyo portaplacas no impida la visibilidad de los dígitos o la entidad federativa emisora, no serán sancionados con multas, únicamente los marcos que cubran los datos importantes y que no permitan identificar la matrícula del automóvil o motocicleta; así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

En cumplimiento del Artículo 45 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, la policía capitalina inició con dispositivos para verificar que todas las placas de circulación estén bien colocadas, visibles y sin algún objeto que dificulte su lectura.

El jefe de la policía detalló que las revisiones se enfocan en las placas que cuenten con aditamentos como micas, coberturas, materiales reflejantes o portaplacas que impidan ver con claridad la matrícula y estado qué proporcionó el registro del vehículo.

Mencionó que han detectado que varias placas han sido alteradas, con dígitos tapados o alterados con marcador o cinta adhesiva. En ese sentido, con las revisiones buscan facilitar el seguimiento de vehículos involucrados en algún ilícito, así como la detección de automóviles y motocicletas que incurren en conductas que ponen en riesgo a los ciudadanos, como manejar a exceso de velocidad o invadir carriles confinados o ciclovías.

Vázquez subrayó que esta medida incluye a vehículos oficiales como patrullas y motocicletas de la SSC que no cumplan con el reglamento.