Presentan proyecto de Utopía en Parque Japón de Álvaro Obregón

Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín,

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, presentó junto con el Gobierno de la Ciudad de México, los detalles del proyecto de la Utopía que se construirá en el Parque Japón, en donde aseguró que la obra social beneficiará a 19 mil personas de 55 colonias de la zona, además de preservar en su totalidad el arbolado existente.

El edil explicó que, actualmente, el parque recibe menos de 200 visitantes al día, pero con la intervención prevista, se espera incrementar la afluencia a mil 195 personas diarias, lo que permitirá que más vecinos disfruten de este espacio recreativo. Las áreas verdes y de esparcimiento no se verán afectadas, ya que la intervención se concentrará en las zonas pavimentadas del parque.

El cuidado del medio ambiente es uno de los puntos centrales del proyecto. El alcalde destacó que se preservarán los 443 árboles ubicados en el polígono de intervención principal, incluidos los que se encuentran en la banqueta.

“El Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Álvaro Obregón tenemos un compromiso firme con el cuidado ambiental, y ningún árbol será afectado durante la obra”, aseguró López Casarín.

Por su parte, el arquitecto Javier Granados, titular de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Ciudad de México, explicó que se realizaron los estudios pertinentes para cumplir con la normatividad.

“Este proyecto no requiere una manifestación de impacto ambiental, ya que el área de intervención no lo amerita. Se presentó un informe preventivo a la SEDEMA, y no se identificaron afectaciones a áreas verdes ni se violó el uso de suelo”, indicó.

La Utopía será un proyecto que ofrecerá diversos servicios y programas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entre las iniciativas incluidas en el proyecto se encuentran: “Siempre vivas”, “Centro colibrí”, “Centro biguidi”, “Sistema público de cuidados”, “Casa de día”, “Cocinar popular”, “Lavandería”, “Sala de las infancias”, “El reto es cuidar”, “Lactancia”, “Temazcal con xitle” y los “Centros de cuidado y desarrollo infantil”.

En cuanto a la infraestructura deportiva, el proyecto contará con una alberca semiolímpica y un gimnasio. Además, se rehabilitarán las canchas existentes para mejorar las condiciones de los usuarios, especialmente niños y jóvenes.

López Casarín señaló que estos espacios fomentarán la actividad física y la salud, ayudando en la prevención de enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, y promoviendo el bienestar mental y la inclusión social.

Según adelantó, este proyecto ha sido diseñado de manera participativa, con consultas y asambleas ciudadanas para informar a la comunidad sobre los beneficios que traerá a la zona.