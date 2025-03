Hoy No Circula sábado 29 de marzo: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula Sabatino 2025 Este programa se mantiene activo hoy con restricciones vehiculares

El programa Hoy No Circula está vigente este sábado 29 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Afortunadamente, las autoridades han confirmado que no se implementará el doble Hoy No Circula, ya que las condiciones ambientales actuales no lo ameritan.

¿Qué autos no circulan hoy, sábado 29 de marzo?

Al tratarse del quinto sábado del mes, la medida establece que solo los vehículos con holograma 2 tienen prohibida la circulación. En cambio, los autos con holograma 1 podrán transitar sin restricciones.

También quedan exentos de la medida los vehículos con holograma “00” y “0”, así como los automóviles eléctricos e híbridos. De igual manera, el transporte público, los automóviles de emergencia y aquellos destinados a servicios médicos pueden circular sin restricciones.

Horario y sanciones Hoy No Circula

La restricción del Hoy No Circula sabatino aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Aquellos conductores que no respeten la disposición podrían enfrentar una multa de entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, además del riesgo de que su vehículo sea llevado al corralón.

Contingencia ambiental y posibilidad de doble Hoy No Circula

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare contingencia ambiental, podría activarse el doble Hoy No Circula, lo que ampliaría las restricciones para más vehículos según la terminación de placas y el tipo de holograma.

Se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales para conocer cualquier cambio en la medida.

Es importante verificar el tipo de holograma del vehículo antes de circular, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y, en la medida de lo posible, optar por opciones de transporte sustentable para reducir las emisiones contaminantes. Mantente informado y contribuye a mejorar la calidad del aire en la región.