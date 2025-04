Utopías se construirán con el consenso de la comunidad, ningún proyecto será impuesto: Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la construcción de las Utopías en la capital se llevará a cabo únicamente con el consenso de la comunidad, descartando la imposición de cualquier proyecto.

“No vamos a estarnos peleando ni nada. Si se opone un grupo, pues hay muchos lugares donde se puede llevar a cabo”, aseguró, y explicó que estos espacios deben ser aceptados por los habitantes debido a su impacto en la vida comunitaria.

Durante una entrevista posterior a la firma del Acuerdo por una Ciudad Baja en Emisiones, la mandataria dijo que, en sus recorridos por diversas colonias y en las audiencias del Zócalo Ciudadano, la ciudadanía le ha manifestado de manera constante su interés en que estos espacios sean construidos en sus comunidades.

“Hay tantos lugares donde la gente pide que se construyan las Utopías que, la verdad, a mí no me preocupa que se opongan, ni nos vamos a estar peleando ni oponiendo. Si la gente no quiere, y aunque la mayoría esté de acuerdo, no se va a imponer”, reiteró.

Uno de los casos en discusión es la posible construcción de una Utopía en el Parque Japón, en la alcaldía Álvaro Obregón. Brugada señaló que cinco de las seis colonias aledañas han manifestado su apoyo al proyecto, pero en caso de persistir la negativa de una de ellas, se buscará otro espacio.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, aseguró que en este proyecto no se está cometiendo ningún ecocidio y destacó que se cuenta con un censo detallado de los 443 árboles en la zona, garantizando que ninguna especie será derribada.