Acumulan ‘chintololos’ 9 días sin respuesta del GCDMX para reubicar albergue de migrantes

Albergue Predio clausurado por los vecinos donde se planea edificar el albergue. (Jorge Aguilar)

Los vecinos de la colonia Nueva Santa María, de la alcaldía Azcapotzalco, no tuvieron respuesta para el inicio de las mesas de trabajo que tendrían como finalidad la reubicación del albergue de migrantes que el Gobierno capitalino pretendía construir en Eje 5 Eulalia Guzmán y Plan de San Luis, así como para revisar la documentación expedida por la administración anterior, de la demarcación y de la Ciudad, que autorizaba la educación de una casa de cultura en el predio.

A pesar de la intensidad del sol y de las altas temperaturas, los habitantes no cesan en su intento de visibilizar que esa colonia y muchas de la metrópoli, no tienen la capacidad de albergar a personas en tránsito, dado que no poseen con la infraestructura, espacios públicos y fuentes de empleo para que más población subsista.

En una reunión celebrada entre los inconformes y el secretario de Gobierno, César Cravioto, el pasado 26 de marzo, los vecinos expusieron los permisos emitidos por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y por quien fungía como alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldada, para que el sitio fuera un espacio de cultura, recreación, actividades y deporte para las familias, sin embargo, tras varios días de la reunión, Crónica cuestionó a la administración central los avances que ha tenido en la revisión de los permisos, a lo que contestaron que no han concluido.

Al mismo tiempo, los vecinos desconocen si el campamento migrante reubicado de la Plaza de la Soledad al parque Guadalupe Victoria, después de 30 días será llevado al intento de albergue en Azcapotzalco, ya que las autoridades informaron que se construye un espacio para ellos, sin que se determine su ubicación exacta.

En el plantón los manifestantes exhiben en la parte alta de las lonas los oficios de los permisos para la casa de cultura, con el objetivo de que todos los vecinos y autoridades conozcan que no se trata de un tema de xenofobia, si no de que en la demarcación no existen espacios recreativos y la administración de Nancy Núñez, acusan, no está dispuesta a hacerlos una realidad.

Albergue Predio donde se pretende edificar el albergue. (Jorge Aguilar)

En la documentación mostrada, el anterior Gobierno de Azcapotzalco, en conjunto con los vecinos, le exigen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) que el espacio sea únicamente en el que se presten servicios culturales y/o sociales para los habitantes, además de que no se continúe con el proceso de desincorporación del predio, pues es una demanda ciudadana que el lugar se destine a reconstruir el tejido social.

“No hemos tenido ningún contacto con ellos (Gobierno), llevamos una semana en espera de la siguiente reunión, a la cual no nos han convocado. No nos han entregado ningún papel sobre el predio, nosotros les entregamos todos los papeles como deben de ser, no hemos tenido ninguna noticia” dijo Sandra Amescua, COPACO de la Nueva Santa María.

Respecto a la movilización de los migrantes en la alcaldía Venustiano Carranza, dijo: “es lamentable porque ellos (Gobierno) hablan de los Derechos Humanos de los migrantes y no han sido atendidos como deben de ser. No es correcto que los migrantes anden de un lado para otro, muchos quieren regresarse a sus casas y no se los permiten, los reubican de un lado para otro”.

“Aquí definitivamente no va a ser (el albergue) aunque tuvimos las pláticas y llegamos a tres puntos, aquí nos vamos a quedar hasta que se convierta en casa de cultura. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada, primero es México y la capital y después los migrantes; Azcapotzalco no tiene la infraestructura para atender a tantas personas, no hay lugar ¿Por qué afectan los Derechos Humanos de los migrantes? Si quieren regresar a su país”, agregó.

Mientras los habitantes permanecen en el plantón, sujetos en motocicletas arribaron a tomar fotografías del campamento. Cuando los vecinos les cuestionan de dónde acuden, les respondieron “me mandaron” y de inmediato abandonaron el sitio, sin que les mostraran una identificación oficial de alguna dependencia.

Los vecinos acusan que esos sujetos “espías” son enviados por la alcaldesa Núñez, quien no ha atendido las solicitudes de diálogo.

Para demostrarle a las autoridades que el predio es apto para construir una casa de cultura, los habitantes han organizado talleres de poesía y yoga.

“Nancy Núñez habla del deporte y la cultura, pero no hay ningún espacio que haya construido. Antes de que ella llegara, los deportivos los dejaron impresionantes, estaban funcionando al cien por ciento, esperemos que con ella no vuelvan a ser como antes, estaban feos”.

Albergue Permisos para la casa de cultura expedidos por la administración anterior. (Jorge Aguilar)

Temen que el albergue sea un plan de corrupción inmobiliaria

Al inicio del plantón, algunos de los manifestantes acusaron que la obra es un pretexto para expulsar a los habitantes de sus hogares, que las personas en tránsito causen molestias y a corto plazo, las viviendas sean vendidas y en esos sitios se levanten grandes inmuebles de departamentos que provoquen la gentrificación en la zona norte de la capital.

Los habitantes no cedieron a las presiones y aparentes desatenciones de algunos funcionarios como el Subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, quien, acusan, no tuvo la intención de escuchar las razones por las que la colonia no tiene las condiciones de infraestructura para albergar a más de 300 migrantes, así como educativas, de recreación, seguridad ciudadana, espacios públicos y oportunidades laborales y a la brevedad, en las vialidades secundarias se emulen campamentos rebasados como la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, la avenida 100 Metros en Vallejo o la Plaza de la Soledad en el barrio de la Merced.

Algunos vecinos, como Pilar Meléndez, compartieron que el proyecto del albergue podría ser un modus operandi para impulsar la gentrificación, dado que el descontento de que migrantes vivan en las vialidades e invadan los espacios públicos para armar sus chozas, una vez que el albergue esté rebasado, provocaría que varios de los colonos de Plan de San Luis pongan a la venta sus viviendas e inmobiliarias, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), adquieran los predios, se unifiquen y levanten grandes torres de departamentos, como ha ocurrido en múltiples colonias de la alcaldía.

Con ello, compartió la vecina, crecería la problemática de falta de agua e inseguridad, ya que los criminales podrían acusar a las personas en tránsito de delinquir, cuando los responsables son otros grupos.

Narran que el Gobierno central, al ser el responsable de otorgar la mayoría de los permisos de construcción, favorecería a los desarrolladores inmobiliarios. Previamente, en 2021, el Sistema de Aguas Sacmex advirtió a la constructora que edificó un inmueble en Granjas México, en la colonia Libertad, que el complejo de departamentos se edificó en una zona con problemas en la presión de agua, por lo que el organismo le solicitó que se adaptara a las condiciones en el suministro.

Otros de los predios en esa alcaldía que pasaron de casas a edificios en zonas con graves problemas de suministro de agua son el conjunto Sabino Park Urbania, en la colonia Ampliación del Gas y Punto Azcapotzalco, en la colonia Arenal, con 415 viviendas construidas por Grupo Corintio.

Por igual, temen que al ser la mayoría de los habitantes, personas de la tercera edad, el flujo de personas en las calles secundarias sea aprovechado por criminales para despojarlos de sus viviendas, incidentes que aún sin migrantes en la colonia, existen en el barrio.