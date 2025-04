Un disparo fotográfico que se paga con sangre: después del terror en el Parque Bicentenario

Ofrenda Memorial colocado al exterior del Parque Bicentenario por la muerte de Miguel y Berenice. (Jorge Aguilar)

“Ninguna pasión debería de costar una vida, nadie debería morir haciendo lo que ama. No puedo asimilarlo, en la madrugada que vi en las redes sociales la foto de mi amigo Miguel que tengo desde el 2017, con el que empecé en el mundo de la fotografía, fuimos a un curso juntos. Estaba haciendo lo que amaba y no regresó a casa; tengo mucha impotencia de que agrandemos estos eventos y que las vidas no importan, estoy cansada de tantas muertes. No puedo creer que ya no podré salir con mi amigo a tomar fotos, que no le daré un abrazo, no quiero que esto quede impune, porque pueden pasar los días y olvidarse”, gritó una amiga de Miguel, el fotógrafo fallecido en el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario.

Decenas de fotógrafos se concentraron en el acceso principal del Parque Bicentenario, con la finalidad de exhibir las malas condiciones de trabajo a los que son sometidos, así como el desempeño de su trabajo en situaciones de alto riesgo, sin seguro médico, prestaciones o salarios que retribuyan su labor, nulidad de derechos que ellos llaman “un disparo fotográfico que se paga con sangre”.

Ofrenda Ofrenda colocada por el gremio periodístico. (Jorge Aguilar)

Las denuncias de los malos tratos y violaciones a sus oportunidades de crecimiento y desempeño como trabajadores del gremio periodístico ocurrió tras la muerte de Miguel y Berenice, fotógrafos que perdieron la vida cuando fueron aplastados por una estructura colocada de manera ilegal en el festival Axe Ceremonia 2025.

La entrada principal el parque en la Avenida 5 de Mayo fue resguardada por policías, con la finalidad de que los organizadores del evento no rompieran los sellos de suspensión de actividades y reanudaran el festival en su segundo día de actividades. Sin embargo, la presencia de las autoridades no impidió que los fotógrafos, compañeros y amigos de las víctimas colocaran una ofrenda en busca de justicia para los jóvenes.

Ofrenda Memorial colocado por la muerte de los fotógrafos Berenice y Miguel. (Jorge Aguilar)

Letreros que decían “el arte no se paga con muerte”, “ni unx fotógrafx más”, “la excusa del arte no es pretexto para no contar con cuidados” y una corona de flores enviada por el gremio periodístico, visibilizó el enojo de los fotógrafos por las aparentes negligencias que cometieron los organizadores del Ceremonia, como el traslado de los cuerpos en ambulancia al hospital cuando no tenían vida, su negativa por detener el evento tras el accidente y la instalación de frágiles grúas no autorizadas por la alcaldía y el Gobierno central, aún cuando Protección Civil alertó por fuertes vientos de hasta 59 kilómetros por hora durante la tarde del pasado cinco de abril.

Parque Exterior del Parque Bicentenario pintado con reclamos de los manifestantes. (Jorge Aguilar)

Asimismo, acusan a la administración de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de dar a ‘cuenta gotas’ la información del accidente y permitir que aún con el ingreso del Servicio Forense de la Fiscalía capitalina al parque, no obligaran a los empresarios a suspender la música.

Entre incienso, con lágrimas y voz cortada reclamaron: “¿Qué hacíamos aquí ayer? Estábamos en un evento que no tiene respeto por la vida humana, porque se muere alguien y no lo cuentan bien, hasta el siguiente día, tratan de alargar las cosas, porque querían dar el evento de hoy. Son más que fotógrafos, son hijas, hijos, amigos, nuestra familia y este tipo de eventos hechos de blancos y para blancos; no puede ser que aún pagando todo, tengamos que perder la vida y a nuestra familia”.

“El próximo año a esta madre (festival) le van a cambiar el nombre, pero lo van a volver a poner, ya no se va a llamar Ceremonia, no son estúpidos, le van a cambiar la razón social, para librar las consecuencias legales, como lo hacen siempre. Ya basta de la crueldad, de los asesinos ¿Quién gestiona estos lugares? Claramente personas a las que no les importamos”.

Ofrenda Memorial colocado por la muerte de Berenice y Miguel. (Jorge Aguilar)

“Nos sentimos a gusto de que nos paguen con ir al festival, tenemos que respetar nuestro trabajo, que esto sirva de lección de que no podemos regalar nuestro trabajo y tenemos que exigir condiciones dignas. Ni un disparo más sin condiciones dignas”.

“Quería traer a mi hermano a ver a Tyler hoy y pensar que lo pude llevar a un lugar de alto riesgo me movió muchísimo. No somos conscientes del riesgo porque le confiamos nuestra seguridad a una empresa que le valemos madre”.

Uno de los principales reclamos es que la cobertura de los festivales únicamente es retribuida con los boletos de acceso, no con salario.

Además, reprocharon a los organizadores, a la alcaldía Miguel Hidalgo, al Gobierno central y a Diego Jiménez Labora, del Grupo ECO organizador del festival que no se hayan presentado en el acceso del parque para apoyar a las víctimas indirectas del accidente.

Protesta Sello de suspensión de actividades grafiteado con los reclamos de los manifestantes. (Jorge Aguilar)

También, en entrevista con Crónica, los fotógrafos reclamaron que los diputados locales de Morena, a través de su conferencia “la chilanguera” hayan convertido la muerte de los jóvenes en un tema político y electoral para acusar al Partido Acción Nacional (PAN) de corrupción, y nunca mencionar a las víctimas o brindar acompañamiento a sus familias y al gremio periodístico.

Los manifestantes grafitearon los sellos de clausura, así como el letrero del Parque, con el discurso “ni perdón ni lívido, Axe asesino, no más violencia a periodistas, no más precarización laboral a los comunicadores”.

“Matan periodistas enfrente de la gente, justicia. Ni un peso más al Ceremonia Criminal”, gritaban.

“Muy indignantes los comunicados que han dado, desde Clara Brugada deslindando al Gobierno capitalino, señalando a la alcaldía Miguel Hidalgo y aventándole la bola a Protección Civil, da mucho coraje que este caso se use con bandera política”, explicó Gabriela.

“Es preocupante que no se vean los problemas de raíz, que es la falta de protocolos de seguridad, los permisos que son producto de corrupción, las negligencias de las personas que trabajan en estos eventos, los espacios poco dignos, es un sistema muy precario”.

“El apoyo a la familia tendría que ser algo en conjunto, se avientan la bola unos a otros y no se habla de la indemnización a las familias de Berenice y Miguel, eso no los va a traer de vuelta pero que este caso sea un parteaguas para que haya mayor seguridad, tanto para los asistentes como para los trabajadores de estos festivales”.