Congreso CDMX defiende uso de suelo del Bosque de Chapultepec; lo mantiene como área verde

Diputada Martha Ávila, presidenta de la mesa directiva.

Las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México defendieron el territorio del Bosque de Chapultepec; con votación por cédula y por unanimidad, se negaron a cambiar el uso de suelo (de área verde a habitacional) de un predio en Montes Apalaches 525, en Lomas de Chapultepec.

El cambio de uso de suelo del predio fue ordenado por un juez, tras un juicio interpuesto por la inmobiliaria Trepi, que pretende desde hace casi 20 años construir un complejo habitacional con departamentos de lujo en la zona.

El acuerdo aprobado fue presentado por Junta de Coordinación Política (Jucopo), precisa que el terreno debe mantener su clasificación como “Área Verde A-B”, tal como lo estipula el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, vigente desde 1987; esto, pese al argumento de la inmobiliaria que señalaba que el terreno tenía suelo para uso habitacional antes de una expropiación en 1992.

Cada uno de las y los legisladores depositó en una urna transparente su voto, en total fueron 61 votos a favor de este acuerdo.

El Pleno determinó que la votación se realizara por cédula, de manera secreta en una urna, para evitar que la inmobiliaria señale a algún legislador, y en caso de algún proceso jurídico sea en contra del Congreso capitalino y no contra una persona en específico.

Legislador se hace el gracioso y envía broma a presidencia del Congreso

Uno de los legisladores, se hizo el gracioso y depositó la cédula de votación con la frase “puto el que lo lea”, este acto causó molestia y desconcierto a la presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila, quien mostró el papel y lamentó la actitud de la persona que escribió el mensaje.

“Las diputados y diputadas fueron los únicos que pusieron su voto en la urna y no se vale esto que hizo algún diputado y que debe de saber quién lo hizo, nada más para que quede un antecedente… todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. No se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo”.

La presidenta de la mesa directiva insistió en que, con esta votación, el Congreso de la Ciudad de México se mantiene firme en su postura de defensa del patrimonio ambiental del Bosque de Chapultepec, y aseguró que está por encima de cualquier interés particular.

Congreso cumplió

“Con esta votación nosotros en el Congreso ya cumplimos con lo que se nos había pedido; se regresó el uso de suelo que tenía antes de la expropiación, el uso ecológico de reserva natural. Se votó y fue un procedimiento que se cuidó. Se va a publicar en la Gaceta Oficial y se enviará a la jefa de Gobierno”, comentó a los medios de comunicación.

Martha Ávila precisó que el conflicto del predio en Montes Apalaches podría continuar porque se desconoce si la empresa se quedará conforme o interpondrá algún recurso legal, pero el tema pasará a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, a cargo de Alejandro Encinas.

Sobre el voto con el mensaje aseguró que es “un extrañamiento, esto no debe de volver a repetirse somos diputados, pedimos el voto a la gente somos personas honorables y respetables, no pueden hacerse estas manifestaciones a través de este acto tan importante en la Ciudad de México“.