Vecinos de Xochimilco, Benito Juárez y ÁO piden consulta para determinar ubicación de Utopías

Vecinos de Xochimilco, Benito Juárez y Álvaro Obregón expresaron su preocupación por la forma en la que se decide la construcción Utopías e hicieron un llamado al Gobierno local para que se consulte a la ciudadanía sobre dónde deben de edificarse ya que algunas de ellas están planeadas en espacios en los que ya existe infraestructura social que tiene un aprovechamiento.

Oscar Olvera, vecino de Xochimilco, aseguró que los ciudadanos están a favor de las Utopías, pero lamentó que la alcaldía está proponiendo hacer una Utopía sobre parques de béisbol, “son instalaciones que por años han sido ocupadas, definitivamente queremos que se haga la Utopía en Xochimilco, pero en dónde sea necesaria”.

Comentó que en la zona de montaña de la demarcación es más necesaria, ya que en esa comunidad no hay instalaciones deportivas, “hemos sido históricamente excluidos de programas sociales, y cuando llega un programa social se está excluyendo a la comunidad de deportistas en Xochimilco”.

Se talarían cientos de árboles para la construcción

Reveló que la alcaldesa, Circe Camacho, ignora la situación de las ligas deportivas de la demarcación, incluso asegura que nadie utiliza las canchas y lamentó que el Gobierno capitalino quiera terminar con tres campos de béisbol y dos de fútbol, “es la vida deportiva de Xochimilco”, comentó. Además, dio a conocer que con la construcción serán destruidos alrededor de 700 árboles del deportivo.

Maribel Ramírez, de Benito Juárez, aseguró que se tiene la intención de edificar una Utopía en el Centro SCOP, una infraestructura que ha sido declarada monumento artístico, lo que vecinos y vecinas reprueban y mencionó que hay solicitud de tala de 50 árboles.

Y Ximena Rivera, de Álvaro Obregón, detalló que la construcción de las Utopías se trata de considerar la opinión de todos los habitantes y no sólo a unos cuantos, “se debe de considerar la viabilidad en las colonias”. Recordó lo ocurrido en el Parque Japón “que es un área verde importantísima y que representa un pulmón en el sur poniente de la Ciudad de México”.

El coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, Royfid Torres, reiteró que Movimiento Ciudadano no está en contra de las Utopías, sino que exige el derecho a tener ciudades más justas, verdes, seguras y con espacios públicos dignos, “esta construcción debe levantarse de la mano de las comunidades. Se están usando espacios e instalaciones funcionales para su construcción, espacios ya ganados por la ciudadanía”, señaló.

Una Utopía sin ciudadanía, no es Utopía, es imposición

“No estamos en contra de las Utopías y queremos que quede claro, estamos en contra de la imposición que se pretende hacer para sustituir infraestructura social que tiene un aprovechamiento, para ser reemplazada por otra y desplazar a quienes hoy tienen un espacio. Se están quitando espacios públicos, espacios deportivos”, comentó Alejandro Piña, coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano en la capital.

Detalló que no se tiene el diagnóstico de si se cuenta con el territorio y los terrenos adecuados donde se puedan realizar las Utopías.

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano hizo un llamado al Gobierno capitalino para planear y construir las Utopías desde el territorio, con consenso vecinal y como resultado de procesos participativos, escuchando a las comunidades que serán beneficiadas.

No se detendrán las construcciones por “clasismo”

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, comentó durante un recorrido por la colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón, que no va a permitir que por “clasismo” se impida la construcción de las Utopías.

“Lo que no se puede permitir es que por una decisión clasista no se permita la construcción de espacios que benefician a todos. El espacio público une a la población, no permite la exclusión”, señaló.

El comentario surge luego de que vecinos (del lugar que visitó) han manifestado desde hace varios días su rechazo a la construcción de una Utopía en el Parque Japón.

La mandataria capitalina aseguró que esos vecinos han manifestado su inconformidad por “falta de información” y afirmó que no se va a imponer ningún proyecto “porque hay muchos otros lugares donde la gente quiere tener una Utopía”.