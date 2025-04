Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 12 de abril en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Este sábado hay restricciones que debes conocer en la circulación de vehículos (Crónica Digital)

Este sábado 12 de abril de 2025 se mantiene activo el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, como parte de las acciones implementadas para reducir la contaminación y proteger la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este sábado no hay contingencia ambiental ni Doble hoy No Circula.

Hoy No Circula sabatino: horario y autos que descansan

El Hoy No Circula se aplica de forma habitual los sábados y funciona con base en dos factores: el tipo de holograma de verificación y el último dígito numérico de la placa del vehículo. Este 15 de marzo, los automóviles que porten el Holograma 1 y cuyas placas finalicen en número par no podrán circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

En el caso de los vehículos con Holograma 2, la restricción es total para todos los sábados del año, sin importar el número de la placa. Es decir, estos autos deberán permanecer fuera de circulación durante toda la jornada sabatina.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Este programa ambiental tiene vigencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en 18 municipios del Estado de México, como Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Ecatepec, entre otros. Se trata de una medida regional coordinada para mitigar la emisión de contaminantes en el aire, particularmente en días con mayor carga vehicular.

Excepciones al Hoy No Circula

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Están exentos aquellos con Holograma 0 o 00, así como los autos híbridos y eléctricos, los taxis en servicio, transporte público, motocicletas, vehículos de emergencia, autos de personas con discapacidad, unidades de trabajadores del sector salud, servicios funerarios y transporte de carga con autorización específica.

Estas excepciones buscan no afectar la movilidad de sectores esenciales y tecnologías que generan menor impacto ambiental.

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Las autoridades de tránsito aplican multas a quienes infringen la norma, con sanciones que pueden ir desde los 2,074 hasta los 3,112 pesos. Además del costo económico, circular en días restringidos contribuye a la saturación del tráfico y al aumento de contaminantes atmosféricos, afectando la salud y el bienestar colectivo.

Si planeas usar tu automóvil este sábado en la capital o en municipios mexiquenses cercanos, verifica el holograma y la terminación de la placa para evitar multas y contribuir a mejorar la calidad del aire.