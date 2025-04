No habrá tolerancia para venta de marihuana en vía pública durante 4/20, asegura Cravioto

El Gobierno capitalino confía en la madurez de los jóvenes que participan en estos eventos. (Hemp Parade en Berlín/EFE)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que no habrá tolerancia para la venta de marihuana en vía pública durante el 4/20 (20 de abril), Día de la Marihuana, fecha celebrada en muchas partes del mundo por todas aquellas instituciones y personas que promueven y defienden la legalización del cannabis.

Cravioto dio a conocer que que este viernes se reunió con organizadores de los eventos que se realizarán en la capital para conmemorar el 4/20 y llegaron al acuerdo de no vender cannabis, ni alcohol en la vía pública.

A través de un video en sus redes sociales, el funcionario detalló que la medida es con el objetivo de tener una jornada tranquila, en paz y con respeto para todas y todos.

“Acordamos que no vamos a permitir ni la venta del producto, ni la venta de alcohol; los propios organizadores y el Gobierno vamos a cuidar que en estos eventos no haya desmanes, no haya violencia”.

El funcionario manifestó que confía en la madurez de los organizadores y del movimiento para que se cumpla con lo acordado.

“Estamos trabajando para que todas estas expresiones sean expresiones donde se refrenden las libertades, pero donde se respeten las normas en la ciudad”, concluyó.