Utopía con aval vecinal: Cuajimalpa abre la puerta a la consulta, PAN pide extenderla a toda la ciudad

Utopía Huizachtepetl en Iztapalapa Archivo / Foto ilustrativa (La Crónica de Hoy)

El pasado 4 de abril, el pueblo de San Pedro Cuajimalpa y el Gobierno central firmaron un convenio que sienta las bases para realizar una consulta ciudadana sobre la construcción de una Utopía en la demarcación. Con ello, las y los vecinos podrán decidir directamente si se lleva a cabo esta obra en sus espacios públicos, un ejercicio de participación que el Partido Acción Nacional (PAN) pide replicar en todas las alcaldías de la capital.

Para Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, el caso de Cuajimalpa es un ejemplo de cómo deberían gestionarse proyectos urbanos.

“Fue un gran esfuerzo del alcalde Carlos Orvañanos el haber logrado que esta obra de Utopía sea un consenso vecinal; así debe ser en el resto de las demarcaciones”, señaló. La dirigente panista celebró que en esta alcaldía se esté escuchando a sus habitantes, algo que, lamentó, no ocurre en otros puntos como Álvaro Obregón o Xochimilco.

En esas demarcaciones, señaló, comunidades de vecinos se han opuesto a la destrucción o invasión de sus áreas verdes con proyectos similares.

“En Álvaro Obregón y en Xochimilco, las comunidades no quieren que se destruyan ni se invadan sus espacios públicos con Utopías; deben consultarle a las y los vecinos”, afirmó Luisa Gutierrez, quien insistió en que el PAN buscará que se escuche siempre a la ciudadanía y no se impongan obras “a espalda de los capitalinos”.

Claudia Pérez Romero, diputada local del PAN por Cuajimalpa y Álvaro Obregón, reforzó la idea de ampliar la consulta.

“Es momento de escuchar a todos y no sólo a unos cuantos. Como representante popular de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, voy a defender a mis vecinos y no voy a permitir que haya imposiciones. No debe haber espacios de corrupción ni sobrepasar la voluntad vecinal”.

La diputada instó al gobierno local a no caer en actitudes represoras ni tratar de imponer obras públicas sin consenso vecinal. Pérez Romero advirtió que la opacidad y los signos de corrupción que, a su juicio, caracterizan al partido en el poder deben erradicarse de la gestión capitalina.

“Morena tiene la fiel costumbre de hacer obras inmensas en la opacidad y con posibles actos de corrupción. No les gusta rendir cuentas”, puntualizó.

La exigencia del PAN es que el modelo de consulta ciudadana de Cuajimalpa sirva de referente y que las alcaldías de Álvaro Obregón, Xochimilco y el resto de la Ciudad de México adopten el mismo ejercicio democrático. De esta manera, aseguró que se garantizaría que todos los proyectos de infraestructura cuenten con el aval de quienes habitan y disfrutan los espacios públicos.