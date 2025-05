Enrique Vargas exige reforzar policías municipales ante vacío de seguridad en más de 600 municipios

El senador Enrique Vargas del Villar y Omar García Harfuch

El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN, hizo un llamado urgente para fortalecer a las policías municipales en todo el país, ante el alarmante vacío de seguridad que afecta a más de 600 municipios sin un solo elemento policialDurante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense destacó la insuficiencia del programa FORTASEG (antes FORTASEM), que actualmente opera en solo 50 municipios prioritarios, y demandó su ampliación inmediata a por lo menos 100, así como mayor presupuesto para armamento y capacitación. “Sin estos recursos, la estrategia nacional de seguridad seguirá siendo débil frente a la creciente ola de violencia”, advirtió. Vargas del Villar subrayó el papel estratégico de las policías municipales, al poseer información local clave que muchas veces no llega a las instancias estatales o federales. “Son el primer frente de contención del crimen, pero están abandonadas. Su debilidad permite que la delincuencia se expanda”, afirmó durante el encuentro, realizado este miércoles 30 de abril en un contexto marcado por el asesinato de candidatos en Veracruz. El senador también alertó sobre las consecuencias económicas de la inseguridad: “Si no revertimos esta tendencia, el país perderá inversiones nacionales y extranjeras, con un impacto directo en el empleo y el desarrollo”. Resaltó que la violencia ya afecta procesos democráticos, en referencia a los ataques contra aspirantes políticos. La comparecencia con García Harfuch ocurrió en uno de los momentos más críticos del año en materia de seguridad, con un repunte de homicidios dolosos y el recrudecimiento de la violencia en regiones como el occidente y el sureste del país. Vargas del Villar insistió en que la federación debe priorizar la coordinación con gobiernos locales y destinar recursos específicos para las policías municipales. Con este posicionamiento, el PAN coloca el fortalecimiento de las corporaciones locales como eje central de la estrategia de seguridad. “Estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero se necesitan acciones inmediatas y presupuesto real. La ciudadanía ya no puede esperar”, concluyó el senador.