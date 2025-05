Obliga SCJN a Grupo Carso a reparar integralmente a las víctimas de la Línea 12 del Metro

Metro Grupo Carso deberá de reparar integralmente a las víctimas de la Línea 12 del Metro. (Jorge Aguilar)

Doce víctimas de la caída de la Línea 12 del Metro anunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la Constructora Grupo Carso a indemnizar integralmente a las víctimas del accidente, dado que revocó todos los acuerdos reparatorios anteriores por no estar ajustados a las necesidades conforme a las lesiones de los afectados.

Entonces, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México deberá de cuantificar los daños que le pagará la constructora de la línea dorada del Metro.

Mencionaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha pactado con la constructora para que los afectados no accedan a la millonaria reparación del daño vitalicia. Agregaron que la autoridad ministerial actuó en complicidad con el Gobierno de la Ciudad de México y con la empresa para firmar un acuerdo engañoso que no favorecía a las víctimas, dado que la cantidad económica y el apoyo médico era mínimo.

El representante legal de las víctimas, Teófilo Benítez Granados, denunció que la Fiscalía se rehusó a fungir como el representante social de los ciudadanos, y se dedicó a litigar del lado de la constructora, con el argumento de que se lograra justicia restaurativa.

Para no realizar el pago, denuncian, Grupo Carso solicitó un amparo para no pagar la indemnización, el cual fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la empresa no cumplió con los requisitos para la discusión de ese recurso.

En tanto, la autoridad judicial le ha advertido a la constructora que debe de apoyar a las víctimas conforme al desarrollo económico del grupo.

Benitez ejemplificó que uno de los afectados, el señor David Quiroz, tuvo que abandonar su trabajo de albañil porque se le fracturaron todas las costillas en la caída del Metro, a quien en el primer acuerdo reparatorio, únicamente se le otorgaron 600 mil pesos, a pesar de que luego del accidente su movilidad quedó afectada y nunca podrá regresar a su empleo.

Una de las irregularidades, abundó el representante legal, quelas actas de defunción de los fallecidos tienen las 20:30 horas como hora de muerte. También, el número de huesos rotos de los sobrevivientes no concuerdan con los que se escribieron en los certificados médicos.

Aunque fueron 26 las personas que perdieron la vida, son hasta 126 víctimas indirectas que resultaron por la caída del Metro entre las estaciones Tezonco y Olivos.

Teófilo añadió que Grupo Carso entregó 200 millones de pesos al tribunal para la atención que requieran las víctimas, dinero que no se les ha otorgado.

Adriana Galván Pinal, una de las víctimas, relató que a causa de un daño craneoencefálico al momento de la caída, tuvo que dejar su trabajo como empleada doméstica y por la pérdida de equilibrio irreversible, debe de usar un bastón para desplazarse.

La mujer únicamente recibió el pago inicial que el Gobierno capitalino por 10 mil pesos y posteriormente 30 mil adicionales.

También, por el traumatismo, ha sufrido pérdida auditiva, tratamiento médico que también se le negó, con el pretexto de falta de presupuesto.