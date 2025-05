Diputado busca reducir jornadas laborales nocturnas; asegura que propuesta de MC es “politiquería”

Más de 931 mil personas en México trabajan en horarios nocturnos

El diputado Juan Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso local, presentó una iniciativa para reducir la jornada nocturna de siete a seis horas con el fin de proteger la salud de las personas que laboran en dichos horarios y seguir avanzando en la ampliación de los derechos laborales.

Lo anterior, debido a que diversos estudios han demostrado que estos horarios laborales alteran los ritmos naturales del cuerpo —conocidos como ritmos circadianos— y aumentan significativamente la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos e incluso ciertos tipos de cáncer, como el de mama o de próstata.

El legislador aseguró que principalmente quienes se desempeñan en jornadas nocturnas son personas enfermeras, transportistas, obreros, elementos de seguridad, trabajadoras de limpieza.

“Son quienes sostienen al país mientras el resto duerme. Y aún así, su protección laboral sigue rezagada”, señaló.

Garantizarán condiciones dignas de dichos trabajadores

Esta reforma también propone garantizar condiciones dignas durante los periodos de descanso, asegurando que se lleven a cabo en espacios adecuados y seguros; evitar la permanencia prolongada en turnos nocturnos mediante esquemas rotativos; y proteger a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, prohibiendo su asignación a labores nocturnas, sin que ello implique una reducción salarial o la pérdida de derechos laborales.

El diputado subrayó que esta iniciativa tiene como fin equilibrar el impacto del trabajo nocturno con medidas que pongan en el centro la salud y la seguridad de la clase trabajadora.

“Estamos convencidos de que el desarrollo no puede sostenerse en la explotación ni en el sacrificio silencioso de quienes cargan con los turnos más duros y menos visibles. El trabajo digno no tiene horario, pero sí debe tener límites, garantías y humanidad. Que trabajar de noche no siga siendo sinónimo de sacrificio, sino de reconocimiento, justicia y protección”.

En conferencia de prensa, acompañado de diputados de Morena, señaló que esta propuesta se enmarca en la llamada “Primavera Laboral”, un momento histórico en México para el reconocimiento pleno de los derechos de las y los trabajadores a una vida digna.

Al ser cuestionado sobre la propuesta que Movimiento Cuidando impulsa, sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, precisó que es “cuestión de politiquería” ya que dicho partido quiere imponer algo que necesita ser consensuado.

Dicha propuesta busca reformar los artículos 61, 63 y 170 de la Ley Federal del Trabajo y será enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el marco del anuncio de la próxima implementación de la semana laboral de 40 horas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la Primavera Laboral que se vive en México.