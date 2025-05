Hoy No Circula jueves 8 de mayo: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula | 8 de mayo La calidad del aire se mantiene con niveles aceptables para que el programa opere con regularidad

Este jueves 8 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula vuelve a aplicar en su formato habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

La medida ambiental, que busca reducir la emisión de contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México, restringe la circulación de ciertos vehículos con base en el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma que porten.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 8 de mayo en CDMX y Edomex?

Los autos con engomado verde, cuyas placas terminen en 1 o 2, y que tengan holograma 1 o 2, deberán permanecer fuera de circulación desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. La medida forma parte del calendario establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), como parte de las acciones para mantener bajo control los niveles de contaminación atmosférica.

Esta restricción aplica tanto para la capital del país como para los municipios mexiquenses conurbados, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco, entre otros, que forman parte del área con más tránsito vehicular y, por ende, mayor producción de ozono y partículas contaminantes.

¿Habrá doble Hoy No Circula este jueves?

Hasta el momento, no se han registrado condiciones ambientales que justifiquen la activación de una contingencia atmosférica. La CAMe no ha emitido alertas por altos niveles de ozono ni ha determinado medidas extraordinarias de restricción. Por lo tanto, no habrá doble Hoy No Circula este jueves, lo que significa que las restricciones se mantienen únicamente para los vehículos programados en el calendario ordinario.

¿Qué autos sí pueden circular este 8 de mayo?

A pesar de las restricciones, hay una serie de vehículos exentos del programa Hoy No Circula. Este jueves tienen libre tránsito los autos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos o híbridos, y aquellos que portan matrícula ecológica o el holograma tipo exento. También están permitidos los vehículos del sector salud con credencial vigente, las ambulancias, los autos de personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente, y los vehículos de transporte escolar, de personal, turísticos y funerarios.