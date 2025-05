Cada peso invertido en Coyoacán es para el beneficio de la ciudadanía: Giovani Gutiérrez

Comparece ante el Congreso local, alcalde de Coyoacán Giovani Gutiérrez

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, compareció ante las comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México para informar el estado de la demarcación durante su actual gestión; precisó que el control presupuestal se lleva a cabo bajo los principios de racionalidad, garantizando que cada peso invertido represente el mayor beneficio para la ciudadanía.

Durante su intervención, el edil aseguró que la alcaldía ha transformado su rostro para bien gracias al rigor administrativo, “cumplimos al 100 % con transparencia”, comentó; además señaló que se trabaja en el desarrollo de obras, brinda servicios urbanos, recupera espacios históricos y emprende acciones que han sacado a la demarcación del abandono de años.

“Hoy refrendamos nuestro compromiso irrenunciable con la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo, con la construcción de un Coyoacán más justo, accesible, seguro y culturalmente vibrante, Coyoacán es una alcaldía con un rostro distinto y mejor. Es una alcaldía con rigor administrativo, que cumple sus metas de transparencia al 100 por ciento”.

El alcalde aseguró que llega a comparecer sin un tinte partidista, “sin colores, yo me vengo a poner a sus órdenes, no me importan los partidos políticos, me importan las y los ciudadanos y atenderlos a todas y todos ustedes”.

Coyoacán es diferente

“Las elecciones ya quedaron atrás, nosotros siempre vemos hacia adelante, estamos dispuestos a dar la mano y caminar en conjunto sin importar lo que se haga o lo que se diga... La tolerancia y la disposición al diálogo con todas las voces permite la búsqueda de los consensos; sabemos que de no hacerlo se da lugar a la confrontación y a la intolerancia.

“Coyoacán es completamente diferente. Nos congratulamos de participar en estos ejercicios, trabajemos juntos, construyamos, estoy dispuesto a escuchar, también las diferencias, vengo aquí con humildad y con respeto y a decirles que quiero trabajar con ustedes al 100 por ciento”, precisó el alcalde.

Giovani Gutiérrez dividió su explicación en 12 puntos: Desarrollo Económico, Inclusión y Bienestar Social; Obras de Infraestructura Urbana; Verificaciones Administrativas; Protección Civil; Derechos Humanos y Equidad de Género; Atención Ciudadana; Transparencia y Combate a la Corrupción; Consejo, Seguridad Ciudadana; Cultura; Asuntos Laborales y Deporte.

En cuanto a materia de seguridad, destacó la disminución en la percepción de inseguridad en la demarcación que, dijo, es resultado gracias a la coordinación con e Gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como del apoyo y coordinación con los elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con Escudo Coyoacán.

“No olvidemos que esta alcaldía estaba en el sótano y hoy se encuentra en los primeros lugares en la Ciudad de México”, aseveró.

En lo relativo a la instrumentación de obra pública aseguró que se beneficia a los habitantes de más de 40 colonias, con un monto de inversión que asciende a más de 349 millones de pesos, mediante acciones como la rehabilitación de espacios públicos, del sistema de drenaje, de agua potable; mantenimiento de banquetas, alumbrado público, inversión en escuelas de educación básica y más.

Reconocen legisladores vocación de servicio del alcalde

Legisladores de diferentes fuerzas políticas que participaron en la comparecencia reconocieron la transparencia con la que se ha manejado la demarcación, y el ejercicio que se hizo sobre la rendición de cuentas, la eficiencia en el gasto público (destacaron el 1% en subejercicio) y celebraron la vocación de servicio y responsabilidad que tiene el alcalde para servir, sin distinción de colores, esperando que otros alcaldes sigan su ejemplo.

Giovani Gutiérrez precisó que su Gobierno continuará impulsando políticas públicas incluyentes, obras que transformen y duren, programas sociales que acompañen y estrategias de seguridad que generen confianza.