En Cuauhtémoc no se improvisa, se gobierna desde las necesidades de la gente: Ale Rojo de la Vega

La alcaldesa fue recibida por cientos de personas

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compareció ante las comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México para informar el estado de la demarcación durante su gestión; aseguró en la demarcación que gobierna no se improvisa, se planea, se construye, se escucha y se actúa; destacó que se gobierna de abajo hacia arriba, desde las necesidades de las y los ciudadanos, “ya se devolvió el poder a las manos de la gente”, aseguró.

Alessandra fue recibida por cientos de vecinas y vecinos que se congregaron en la sede legislativa para apoyarla con pancartas y porras.

“El Gobierno de todas y todos los vecinos de Cuauhtémoc ha avanzado gracias a que somos respetuosos de la ley, nos nantemos centrados y enfocados en resolver y siempre vamos a buscar cómo sí”, dijo.

Durante su intervención la alcaldesa dio detalle de las acciones que se han realizado en la demarcación durante los primeros seis meses de su gobierno; destacó resultados en materia de seguridad, ordenamiento territorial, rehabilitación y recuperación de espacios públicos.

Habló sobre programas insignia como “Alcaldía en sus manos”, “Brilla Cuauhtémoc”, la instalación del Gabinete Violeta, la publicación del primer reglamento en contra del acoso sexual hacia funcionarias (primera alcaldía en hacerlo); la creación de la oficina de atención al emprendedor, alianzas publico-privadas.

También resaltó la inversión de 216 millones de pesos para infraestructura, la recuperación de 45.8 kilómetros de espacios públicos, la atención de 34 mil 397 luminarias, la instalación de más de 300 Puntos Violeta y la entrega de apoyo a más de mil mujeres con la Tarjeta Violeta.

“Hoy con cada obra, con cada servicio, con cada acto de justicia estamos reconstruyendo algo más que una alcaldía. Estamos recuperando la dignidad de la Cuauhtémoc”, precisó.

También aprovechó para informar sobre el estado en el que encontró la alcaldía “secuestrada por la corrupción y el saqueo”, irregularidades que ya fueron denunciadas ante las autoridades competentes.

Una rendición de cuentas honesta y frontal

Alessandra Rojo de la Vega aseguró que se trata de una rendición de cuentas honesta, transparente y frontal, “así como hemos venido actuando, como lo esperan los vecinos ”.

Destacó que las y los vecinos están contentos con el Gobierno del cambio que puso punto final a los abusos, a la extorsión y a la corrupción.

Para finalizar, hizo un llamado a gobernar con justicia e implementar nuevas estrategias que realmente funcionen, pidió que se dejen a un lado los intereses personales y se ponga el progreso de la ciudad como prioridad, “así lo pide la gente, sólo así podemos comenzar a resolver los enormes retos que tenemos”.

“Lo que estamos construyendo en Cuauhtémoc no es sólo una nueva administración, es un nuevo modelo, es una nueva manera de hacer gestión, de devolver el poder a las manos de la gente, ahí siempre debió estar. No improvisamos, no hacemos política para unos cuantos, sino para todos. Aquí no se simula, no se roba, no abusamos de la gente. Aquí se construye, se escucha y se actúa.

“Aquí en Cuauhtémoc no hay cuotas, no hay padrinos, no hay favores... hay servicio, pensamos en un sistema de soluciones, en construir los acuerdos de abajo hacia arriba, desde las necesidades de la gente”.

Concluyó asegurando que se trata de un Gobierno que escucha, camina y responde a los ciudadanos todos los días; en el que no mandan los partidos, ni mafias, sino el pueblo.

“Cuauhtémoc no se vende, se defiende y se gobierna de frente, con la gente y dando resultados”, precisó.