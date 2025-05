Voy por un tribunal de puertas abiertas y una justicia humana: Rafa Quesada candidato en CDMX

Rafa Quesada, candidato a juez en CDMX

Rafael Carlos Quesada García es candidato a Juez de Distrito Laboral en la Ciudad de México, en caso de ser electo por las y los ciudadanos busca romper las barreras que afectan o impiden a las personas trabajadoras tener justicia, “sí quiero sentencias justas”.

Actualmente Rafael Quesada está en funciones, es juez de un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la capital, tiene 20 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación y compite por el Distrito 3 (Benito Juárez y el norte de Álvaro Obregón); su nombre aparecerá en la boleta amarilla con el número 25.

Asegura que es una persona humana, imparcial y sensible; busca que haya un tribunal de puertas abiertas, para atender los asuntos de la ciudadanía, “Rafa Quezada es una persona juzgadora con mucha vocación, amo lo que hago creo en la justicia, pido el voto de la ciudadanía, un voto por mí es un voto por ti porque de este lado tendrás una cara humana, amable e imparcial para resolver tu asunto, como debe de ser”, comentó el candidato a Crónica.

Durante la entrevista con esta casa editorial aseguró que cuando sale a presentarse con la ciudadanía da a conocer sus propuestas que ya son una realidad, “yo no les vengo a prometer cosas que no se pueden hacer o que no las he hecho; como persona juzgadora en funciones, tengo el privilegio de estar en un tribunal laboral que es de oralidad, y esa oralidad me permite conocer a las personas. Y eso me ha permitido desde antes ya tener un acercamiento con la sociedad”.

Destacó que cuenta con un tribunal que está entre los primeros lugares en el dictado de sentencias a nivel nacional, “tengo la primera sentencia histórica de la máxima multa por temas de subcontratación ilegal, y eso me deja con muy buen sabor de boca”. Y apela al voto de confianza de la ciudadanía, para que la justicia laboral nueva en el país funcione y camine muy bien.

Impartición de justicia, un tema de preparación y vocación

Sobre la elección del Poder Judicial, considerada histórica, destacó que no debería de depender tanto de la suerte, sino de preparación y vocación. Pero se dijo feliz participar y afortunado de haber tenido pase directo por estar en funciones.

“Ojalá que en el próximo ejercicio de elecciones de personas juzgadoras ya no sea por insaculaciones, por una tómbola, porque no debería de depender de la suerte la impartición de justicia en el país”.

Precisó que la impartición de justicia es un tema de mucha vocación, “te tiene que gustar, mucho lo que haces, estudiar diario, creer en la justicia. Entonces más que un tema de suerte, creo que es un tema de preparación y de vocación”.

Humano, imparcial y sensible

Entre las cualidades que lo distinguen entre otros candidatos aseguró que él es una persona humana, imparcial y sensible para atender los asuntos de la ciudadanía.

“Pueden tener la certeza de qué yo no soy de los jueces formalistas, de este lado tienen un tribunal puertas abiertas, una persona juzgadora sensible, no soy de esos que cuelgan títulos. Que estén seguros de qué yo no voy a andar pateando sus asuntos”.

Principales propuestas

Sobre sus propuestas, aseguró que día a día busca perfeccionar la impartición de justicia, por lo que (en caso de ser electo) tendrá un tribunal de puertas abiertas, una justicia humana y cercana a la ciudadanía.

“Quiere decir que no necesitas una cita para que te digamos cómo va tu asunto, es más, ni siquiera necesitas una cita para venir a platicar conmigo, siempre tengo la puerta abierta, yo les digo no vengan aquí al tribunal díganme que necesitan y así lo vamos viendo”.

También precisó que se impartirá justicia con perspectiva de derechos sociales, “yo soy un juez de justicia social y reconozco que esa justicia para ser justa tiene que quitarse esa venda que tiene en los ojos esa imagen (la diosa de la justicia)”.

Rafael Quesada destacó que en la actualidad la justicia tiene que tener los ojos bien abiertos “para darse cuenta de todas las desigualdades que pueden ocurrir y que impiden que lleguen la justicia a una persona”.

El mayor reto durante su campaña

El candidato explicó que uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado durante este proceso electoral es que las y los ciudadanos piensan que se trata de un tema político y convencerlos de que salgan a votar.

“Tenemos que salir con las personas a decirles: yo no vengo de parte ningún partido político, a mí no me manda nadie, yo vengo con la convicción de qué quiero seguir haciendo bien las cosas; quiero aportar un granito de arena a la justicia en mi país. Y convencerlos de qué si salgan a efectuar su voto, eso es una cuestión bien importante que nos estamos enfrentando, mucha ciudadanía no quiere votar por muchas razones”.

Precisó que se ha encargado de combatir la resistencia que hay, “les explico, si usted quiere que lleguen perfiles realmente preparados, entonces escuchen nuestras propuestas y verifíquenlas, que no sea por oportunismo el que llegue una persona a ser juzgadora, que no sea por abstencionismo. Mejor salgamos a votar, salgamos a tratar de que este ejercicio sea como se pretende, democrático, y que realmente sea la voluntad de las personas”.

“Tomen como referencia qué hemos hecho, que hemos aportado (las personas candidatas) a la sociedad y a partir de ello entréguenos o no la confianza en su voto, pero lo más importante es salir a votar”.