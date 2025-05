Hoy No Circula 20 de mayo de 2025: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula Este programa aplica de lunes a sábado

¿Vas a salir este martes en CDMX o Edomex? ¡Ojo! Antes de arrancar tu coche, revisa si hoy te toca descansar. Este 20 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula está en marcha y podría aplicar para tu vehículo.

Aquí te contamos quiénes deben dejar el auto en casa, qué placas están restringidas, qué municipios están incluidos y todo lo que necesitas saber para evitar multas y malos ratos.

Vehículos que no circulan hoy

Los automóviles que deben suspender su circulación este martes son aquellos que:

Tienen engomado color rosa .

. Cuentan con terminación de placas 7 y 8 .

. Poseen holograma de verificación 1 o 2.

Estos lineamientos buscan reducir la contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Vehículos exentos de la restricción

Están exentos del programa “Hoy No Circula” los siguientes vehículos:

Con holograma 0 y 00 .

. Eléctricos e híbridos .

. Motocicletas .

. Taxis .

. Transporte público .

. Transporte de carga .

. Vehículos conducidos por trabajadores de la salud con tarjetón autorizado.

Municipios del Estado de México donde aplica

El programa también se implementa en los siguientes municipios mexiquenses:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy?

No. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado el “Doble Hoy No Circula” para este martes 20 de mayo, ya que las condiciones de la calidad del aire son favorables.

Multas por incumplimiento

Los conductores que no respeten la restricción se enfrentan a multas que oscilan entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA).





