Instalan Junta Promotora del Sistema Público de Cuidados: arranca con la Casa de las Tres Erres

Instalan en CDMX Junta Promotora del Sistema Público de Cuidados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la instalación de la Junta Promotora del Sistema Público de Cuidados y la inauguración de la primera “Casa de las Tres Erres del Cuidado” en la colonia Buenos Aires, un modelo que será replicado en 200 espacios de la capital.

“Queremos convertir a la Ciudad de México en la primera ciudad cuidadora del país”, dijo ante funcionarias, legisladoras, expertos nacionales e internacionales y representantes de organismos multilaterales.

“Este es el primer Sistema Público de Cuidados que inaugura la ciudad, de muchos que vendrán”, anunció, y detalló que el nuevo espacio lleva por nombre Casa de las Tres Erres del Cuidado, en alusión a los principios de reconocer, reducir y redistribuir las tareas de cuidado, inspirados en la resolución de la OIT de 2024.

El acto representó también la instalación formal de la Junta Promotora del Sistema Público de Cuidados, una coordinación interinstitucional en la que participan secretarías del gobierno capitalino —Salud, Educación, Obras, Bienestar, Trabajo, Desarrollo Económico, Mujeres— así como instancias como el DIF, académicas y especialistas del cuidado, y representantes de organismos internacionales como la CEPAL y la UNICEF.

La jefa de Gobierno explicó que este sistema se construye bajo tres líneas fundamentales: la instalación de las Casas de las Tres Erres en diferentes puntos de la ciudad; la conclusión y presentación de una iniciativa de ley que garantice el derecho al cuidado como lo establece la Constitución local; y la puesta en marcha de un nuevo programa de apoyo a las cuidadoras.

Ademas, recordó que el trabajo de cuidados sostiene la vida cotidiana y atraviesa todo el ciclo vital, desde la niñez hasta la vejez, pero ha sido históricamente invisibilizado, no remunerado y dejado en manos de las mujeres dentro del ámbito privado.

“Queremos cambiar eso. Este Sistema Público de Cuidados es una revolución social silenciosa, pero profunda”, declaró.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la ciudad, Araceli Damián, y la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, acompañaron la ceremonia. La instalación del sistema se presenta como el cuarto pilar del modelo de bienestar impulsado por el gobierno capitalino, junto con la salud, la educación y la seguridad social.

“Las tareas de cuidados —preparar comida, lavar ropa, cuidar a niños y adultos mayores, limpiar— son actividades esenciales que sostienen al mundo. Y sin embargo, no se pagan, no se reconocen y no se contabilizan”, subrayó Brugada. A nivel nacional, señaló, este trabajo representa hasta el 24 por ciento del Producto Interno Bruto, aunque carece de visibilidad económica y jurídica.

En este sentido, el nuevo sistema busca garantizar que el Estado asuma su parte en la corresponsabilidad de los cuidados. A través de la ley que será presentada próximamente al Congreso de la Ciudad de México, se establecerá el compromiso legal y presupuestal para consolidar y expandir el sistema. Se prevé que en los próximos años se instalen al menos 200 Casas de las Tres Erres en toda la ciudad.

Clara Brugada indicó que este modelo implica reconocer que las mujeres viven jornadas dobles: primero en empleos remunerados y luego en las labores del hogar y los cuidados. “Queremos justicia para las mujeres”, expresó.

La propuesta, añadió, retoma los cinco principios acordados por la Organización Internacional del Trabajo en 2024: reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar el trabajo de cuidados.

“Cada una de estas erres implica una acción del Estado y de la sociedad para cambiar el modelo patriarcal que ha dominado la forma en que se organiza la vida cotidiana”, afirmó.

Finalmente, la jefa de Gobierno reiteró que esta transformación no parte de cero.

“No nos detuvimos a instalar la junta primero para luego actuar. Ya arrancamos el modelo, ya tenemos el primer centro funcionando, y vamos a seguir sumando espacios y acciones”.