Concierto reúne a 25 mil mamás en GAM con seguridad total

Miles de madres celebran con música en la explanada de GAM El alcalde Janecarlo Lozano encabezó el magno concierto del Día de las Madres con artistas, seguridad reforzada y una gran asistencia.

Más de 25 mil madres de familia se dieron cita en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) para celebrar el Día de las Madres con un concierto gratuito encabezado por el colectivo musical “GranDiosas”. El evento, que duró más de cuatro horas, fue organizado por el alcalde Janecarlo Lozano, quien subrayó la importancia de reconocer el trabajo y la resiliencia de las mujeres en la demarcación.

El evento llevó por nombre “Aquí no se suspende la esperanza, se reconstruye y vuelve con más fuerza”, en un intento por subrayar el espíritu de perseverancia de la comunidad. A pesar de las condiciones climáticas inestables de los últimos días en la Ciudad de México, no se registró lluvia durante la jornada. No obstante, la alcaldía implementó una serie de medidas preventivas, como la instalación de una mega carpa plástica y una logística reforzada con estacas y bidones para garantizar la seguridad de las asistentes.

Desde las 17:00 horas, mujeres provenientes de colonias como Cuautepec, Gertrudis Sánchez, Malinche, Río Blanco, Lindavista y otras zonas, comenzaron a ingresar al recinto donde se desplegó un amplio dispositivo de seguridad. El operativo incluyó triples filtros de revisión, la presencia de tres Directores Responsables de Obra (DRO), dos encargados de Protección Civil, patrullas, ambulancias y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Este es un gobierno que sabe que no se puede construir un segundo piso de la transformación sin ellas”, expresó el alcalde Lozano, quien reiteró que la esperanza en GAM se mantiene viva gracias al papel central que desempeñan las mujeres en el desarrollo de la comunidad.

La celebración inició con la presentación del grupo MerenGAM, que encendió el ambiente con temas bailables como “La mujer del pelotero” y “De reversa”. La conducción del evento estuvo a cargo de Raquel Bigorra, quien acompañó al edil en el escenario para dedicar palabras de reconocimiento a las asistentes.

El momento central de la noche fue el concierto de las GranDiosas, integrado por Laura Flores, Ángela Carrasco, Ana Cirré y Alejandra Ávalos, quienes interpretaron canciones emblemáticas de los años ochenta como “Te felicito”, “Quererte a ti” y “Contigo o sin ti”. Las madres corearon los temas durante un espectáculo que se desarrolló sin contratiempos.

Con esta celebración, la alcaldía GAM no solo rindió homenaje a las madres, sino que también destacó su compromiso con la seguridad y el bienestar en actos masivos. La jornada concluyó con un mensaje de unidad y gratitud hacia quienes, desde los hogares, sostienen gran parte del tejido social.