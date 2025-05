Anuncian L-6 de Cablebús: irá de Milpa Alta al Metro Tláhuac en 8 minutos

Presentación de la Línea 6 del Cablebús

La Ciudad de México presentó la Línea 6 del Cablebús Milpa Alta-Tláhuac, una obra con la que las autoridades buscarán transformar la movilidad en el suroriente de la capital. Con una extensión de 12.3 kilómetros y siete estaciones, este nuevo sistema beneficiará a cerca de 90 mil personas diariamente, reduciendo tiempos de traslado de más de una hora a tan solo ocho minutos entre San Juan Ixtayopan y la estación Tláhuac del Metro.

El proyecto, presentado por la jefa de Gobierno Clara Brugada en San Juan Ixtayopan, contempla estaciones en zonas estratégicas: Milpa Alta centro, Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecomitl, San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, Juan Palomo y finalmente el Metro Tláhuac. La ruta impactará positivamente en pueblos y colonias de las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y una franja de Xochimilco.

La obra forma parte de una estrategia mayor de movilidad sustentable e incluyente que prioriza a las comunidades periféricas, históricamente marginadas del desarrollo urbano. La jefa de Gobierno afirmó que este tipo de transporte aéreo representa un modelo que no afecta el desarrollo ni modifica el trazo de los pueblos originarios, pues se construye a través de torres elevadas y no genera crecimiento urbano acelerado como las carreteras.

“Hoy venimos acá a presentar el Cablebús Milpa Alta-Tláhuac; el más importante del suroriente de la ciudad. Este va a ser más grande que el de Iztapalapa”, señaló, al señalar que la iniciativa se enmarca en una visión de justicia territorial.

“Queremos impulsar un proyecto de movilidad seguro, ágil como volar, sustentable, eléctrico y que no contamina. Un proyecto que hace justicia a quienes tardan entre tres y cuatro horas al día en trasladarse”.

La mandataria local recordó que fue durante la administración de Claudia Sheinbaum cuando se inauguraron las primeras líneas de Cablebús en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, modelo que ahora se expande a Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Xochimilco. La finalidad es acercar los servicios de transporte a zonas con mayores carencias y largas distancias hacia los centros de trabajo y estudio.

Anunció también que, por tratarse de pueblos originarios, se realizará una consulta ciudadana para decidir si San Juan Ixtayopan acepta o no que una estación del Cablebús se construya en su centro.

“Va a ser en un lugar céntrico, pero lo vamos a someter a consulta de la población”, aclaró.

Asimismo, recalcó que este tipo de infraestructura no genera impactos urbanos negativos, a diferencia de otras obras viales, y que su implementación será respetuosa con el entorno y las tradiciones locales.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la nueva, además de mejorar los tiempos de traslado, también conectará puntos estratégicos como el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tláhuac, donde los usuarios podrán transbordar hacia el Metro o distintas rutas de transporte público. Además, mencionó que el trazo beneficiará a barrios como El Triángulo, Ojo de Agua, Santa Cecilia, Quiahuatla, Nativitas, San Pedro Tláhuac y Santiago Tulyehualco, entre otros.

“Primero los pobres. Es una divisa importante de este gobierno de la Cuarta Transformación”, dijo el funcionario, quien subrayó que la obra será respetuosa del paisaje, las chinampas y el patrimonio natural y cultural de la zona.

En palabras de la jefa de Gobierno: “Este medio de transporte es una vía que no afecta el desarrollo de los pueblos; que respeta totalmente a los pueblos originarios. Que no genera mayor crecimiento urbano, porque no es como una carretera. Es un proyecto que está pensado para ustedes y por ustedes. Y eso, es justicia territorial”.