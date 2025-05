“Fue frustrante recibir el acordeón; no hay suelo parejo”, lamenta candidato en CDMX

Fernando Ariel Tenorio Solorio es candidato a Juez Civil en la Ciudad de México, tiene 17 años de experiencia y en caso de ser electo, uno de sus objetivos es cumplir con una justicia pronta, compresible, igualitaria, humana, imparcial y apegada a las leyes.

En entrevista con esta casa editorial reveló que fue frustrante recibir el “acordeón” que indica a las y los ciudadanos por quienes votar en unas elecciones históricas para México; aseguró que las personas en esa publicidad tienen claramente colores partidistas y un respaldo político y se desconoce si tienen o no realmente la capacidad para ejercer el cargo. Y lamentó que no hay “suelo parejo para los candidatos”.

“Fue verdaderamente frustrante recibir el acordeón, no pensé que fueran hacer esto en una elección única, que tendría que ser democrática. No están considerando muchas cosas, como la preparación de la gente y eso está mal porque al final de cuentas todas esas personas que y tienen ese respaldo político, y que pueden llegar a ser jueces o magistrados, van a responder finalmente por los partidos que los impulsan. No es lo mejor para México”.

El candidato lamenta las acciones de algunas organizaciones que repartieron los acordeones.

El candidato aseguró que “los mexicanos necesitan buenos jueces, gente preparada, capaz, con experiencia” y precisó que es decepcionante que muchos candidatos no cuentan con requisitos básicos, pero aseguró que él tiene “experiencia y valores suficientes para desempeñar correctamente el cargo”.

Fernando Tenorio participa por el Distrito Judicial 02 (alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero), su nombre aparecerá en la boleta verde con el número 38.

“No le dan una igualdad a las elecciones, se decía que esto iba a suceder, quienes están en los acordeones tienen respaldo político y eso está mal; uno de ellos es un agente de Ministerio Público candidato a juez civil”, comentó.

Proceso de insaculación no fue confiable

De acuerdo con el candidato, el proceso de insaculación no fue el más confiable ya que puede abonar a un fraude o pueden quedar electas personas sin experiencia, lo que perjudica principalmente a México.

“Para mí, de esto de la insaculación no era muy sensato, yo tengo 17 años de carrera judicial; empecé desde el puesto más abajo y fui subiendo por méritos propios a donde estoy actualmente. Entonces esta parte que incluyeran a gente que no no tiene la experiencia suficiente y que les dieran llaves para concursar a apuestos de jueces o magistrados, pues realmente no es algo que sea benéfico para para México.

Pese a que se siente orgulloso de estar participando en estas elecciones, aseguró que es “extraño estar contendiendo con gente que no tiene una preparación o experiencia profesional”.

Propuestas y retos

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado durante este proceso electoral es que no hay igualdad entre los candidatos.

“No tengo un respaldo como otras personas; hay quienes se enfocaron en buscar a líderes sindicales, líderes de barrios, entonces ya no es nada más una elección popular, que la gente que tiene alguna esperanza de justicia elija realmente jueces y magistrados, sino aquí, ya se volvió prácticamente una tipo mafia, no estamos en un suelo parejo, no es pareja esta elección”.

Aseguró que no se trata de un prejuicio, sino del sentir de muchos candidatos que tienen experiencia profesional, “como finalmente no somos políticos, pues no tenemos ese alcance de las personas que que sí”.

El candidato aseguró que una de sus principales propuestas es que todas las solicitudes sean resueltas con inmediatez.

“Muchos candidatos proponen esto pero necesitan experiencia para saberlo cumplir, haber pasado por un órgano jurisdiccional. Mi propuesta es que con mi experiencia salgan todas su peticiones y solicitudes en tiempo y forma”.

“Esta carrera judicial que he tenido me ha enseñado todo y cada uno de los puestos, como mejorar el juzgado como hacer más eficaz el trabajo, conocer a la gente y sus asuntos. Tengo 17 años de experiencia, he resuelto más de 2000 sentencias civiles mercantiles y familiares, y el 98% de esas sentencia han sido confirmadas por tribunales de alzada y por tribunales federales”.

Para finalizar, Tenorio Solorio hizo un llamado a las y los ciudadanos a participar en las elecciones de este 1 de junio y sobre todo, analizar por quién votar ya que hay candidatos (como los de los acordeones) que “sólo van a llegar a llegar con un objetivo y no es ayudar a México”.

“La Justicia es el camino a la paz y los candidatos con respaldo político no te darán justicia porque siempre tendrán una deuda que pagar”, concluyó.