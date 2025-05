Pide PAN que GCDMX ofrezca disculpa a ciudadanos por agua contaminada; Morena no acepta

Diputado Federico Chávez Semerena, PAN

El diputado panista local Federico Chávez Semerena exigió desde el Congreso capitalino justicia, transparencia y rendición de cuentas ante la crisis sanitaria provocada por la contaminación del agua potable con diésel. lo que afectó a vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Recordó que en mayo de 2024, vecinos de Benito Juárez comenzaron a denunciar que el agua potable tenía olor a gasolina y causaba síntomas como ardor en la piel, náuseas y dolores de cabeza; pese a las denuncias, en ese entonces el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), ahora Secretaría de Gestión Integral del Agua, declaró la información como reservada y negó la existencia de un contaminante peligroso.

“Las autoridades negaron, minimizaron y ocultaron información durante semanas, mientras miles de familias se bañaban, cocinaban y bebían agua contaminada. Hoy, a más de un año, apenas se confirma oficialmente que el contaminante fue diésel”, dijo.

Recientemente, la titular de Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, confirmó que el contaminante era diésel, como los vecinos habían advertido desde el inicio.

Chávez Semerena acusó que el gobierno de la Ciudad de México ocultó deliberadamente información durante meses, afectando la salud pública, por lo que propuso un punto de acuerdo para que el Gobierno local ofreciera una disculpa pública, que la Fiscalía y la Contraloría local investiguen y sancionen a los responsables y que se garantice que este tipo de negligencias no vuelvan a repetirse.

El legislador comentó que el caso refleja una crisis de confianza institucional, “mientras la ciudadanía alertaba, el gobierno minimizaba y ocultaba”. Y además comentó que la salud pública fue vulnerada por decisiones políticas que priorizaron la imagen del gobierno sobre la verdad y la seguridad.

Y aprovechó para retar a las y los diputados que votaran en contra a visitar a los ciudadanos afectados para que les inviten un café, o que les ofrezcan agua contaminada a sus perritos, “a ver si se atreven a decir que el tema está resuelto”.

“La salud no tiene ideología. El agua contaminada no distingue partidos. Lo que sucedió en Benito Juárez y Álvaro Obregón no debe volver a repetirse jamás”, concluyó.

Dicha propuesta fue rechazada por las y los legisladores de la bancada mayoritaria, quienes señalaron que el PAN siembra miedo con mentiras a los habitantes de esas alcaldías.