“Canasteo” ya es delito en CDMX, siguiente tema pendiente: “Adulterometro”

México es el primer lugar a nivel mundial en dopamiento de bebidas (Unai Huizi)

El adulterometro, podría ser el aliado ideal para evitar la sumisión química en restaurantes, bares o antros de la Ciudad de México, se trata de una pulsera que detecta cuando una bebida contiene alguna sustancia estimulante o depresiva, y se busca que todos los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas cuenten con este dispositivo.

La sumisión química recientemente fue considerada como un delito que se perseguirá de oficio, en restaurantes, bares y antros se realiza a través de la alteración de bebidas alcohólicas con metanol y del “canasteo, goteo o goteras”, que consiste en introducir sustancias en los vasos de las bebidas que ya están preparadas sin el consentimiento de las víctimas, con el fin de despojar a las personas de sus pertenencias o abusar de ellas.

“Ya es normal estar preparados por si nos quieren robar o hacer algo, salimos a divertirnos pero con el chip de que hay que estar atentos, revisar la botella; o en caso de pedir drinks empezar de poco a poco para asegurarnos de que está todo en orden porque luego hasta en los hielos puede venir algo”, reveló a este diario una víctima.

Aseguró que como mujer el riesgo es mayor, ya que los agresores no sólo buscan robar, sino cometer un abuso sexual, “como mujeres siempre buscamos salir en grupos grandes o con amigos hombres para que nos estén cuidando. Últimamente la inseguridad ha incrementado, cada vez hay más casos de mujeres que salen de fiesta y nunca regresan a sus casas”, comentó.

“Creo que contar con un dispositivo que detecta si la bebida está adulterada o no, sería un gran aliado para las personas que están expuestas; me parece una muy buena idea, esto puede salvar vidas, ¡lo necesitamos ya!”, agregó.

Bebidas adulteradas, una urgencia médica: UNAM

La Facultad de Medicina de la UNAM publicó un reporte de un caso clínico en el que asegura que la intoxicación con metanol representa una urgencia médica, ya que puede provocar daño severo en el sistema nervioso central y periférico, además de acidosis metabólica, daño renal agudo e incluso la muerte.

Los síntomas se pueden sentir en cuestión de minutos y los principales son: sedación rápida, visión borrosa, sequedad en la boca, dolor de cabeza, malestar estomacal, nauseas, vómito; en algunos casos hay pérdida de memoria, automatismo —obedecer órdenes— y la sensación de haber ingerido demasiadas bebidas alcohólicas sin haberlo hecho.

Esta práctica se ha propagado porque las personas desconocen sobre la sumisión química y sus efectos, muchos llegan a pensar que “sólo tomaron de más y perdieron la cartera”, pero nunca se enteran que fueron dopados.

“Me pasó, llevaba un par de copas y me sentía muy mal como si hubiera consumido demasiado alcohol, yo noté que no era algo normal, les comenté a mis amigos pero también le hablé a mi papá y tuvo que ir por mí, me dijo que me desconoció, que me comportaba muy rara, que me vio como nunca antes, que no era yo. Al día siguiente no recordaba nada, tenía un blackout muy severo, ni siquiera me acordaba que me había comunicado con mi papá, ni cómo llegué a mi casa”, relató la víctima.

Pese a la incidencia de casos, llamadas de auxilio y reportes, bajo el marco jurídico de la Ciudad de México esta conducta no había sido considerada como un delito, sino hasta el pasado 29 de mayo de este 2025 que el Congreso de la Ciudad de México aprobó que la sumisión química fuera considerada como tal, se persiga de oficio y se castigue a los responsables con hasta 7.5 años de cárcel.

Último reporte oficial sobre “canasteo”, en 2023

Hoy en día no existe un informe oficial actualizado sobre el número de casos o de denuncias ciudadanas, los últimos datos registrados fueron de agosto del 2023 tras la muerte del empresario Íñigo Arenas en un bar en Naucalpan; de acuerdo con las autoridades de la Fiscalía Mexiquense, los empleados fueron acusados de suministrarle sustancias a través de “goteras”; por ese homicidio siete empleados, entre ellos 4 mujeres, fueron sentenciados a 10 años de prisión.

En ese entonces, el Gobierno capitalino, a cargo de Martí Batres, dio a conocer que del total de las llamadas de auxilio, desde enero de 2019 hasta esa fecha, el 20.1 por ciento correspondían a sumisión química.

El 66 por ciento de las víctimas fueron mujeres y el 34 por ciento hombres. Se informó que de las mujeres afectadas, el 54 por ciento tenían entre 31 y 50 años y el 44 por ciento de 18 a 31 años.

Para erradicar este tipo de práctica, el Gobierno de Batres puso en marcha un “Decálogo del Autocuidado Nocturno”, con consejos para evitar una estafa a través de la sumisión química. Lamentablemente no se ha comprobado si disminuyeron o no los casos con las medidas emitidas.

Partido Verde en CDMX propone Pulsera Centinela

La pulsera detecta en cuestión de segundos si una bebida fue adulterada.

Este mayo, el Partido Verde en el Congreso local propuso que los establecimientos, que ofrezcan a sus clientes bebidas alcohólicas, tengan la obligación de poner a disposición de sus clientes detectores de bebidas adulteradas, como la pulsera Centinela.

En caso de que los establecimientos infrinjan la ley, podrían ser acreedores a la cancelación de la licencia de la venta de alcohol, la clausura del establecimiento y deberán cumplir con las penas establecidas.

¿Cómo funciona el dispositivo?

La pulsera tiene un valor entre 150 y 200 pesos, se trata de un dispositivo tecnológico que puede detectar substancias estimulantes o depresivas y en cuestión de segundos el reactivo revela el resultado —es para más de 22 substancias psicoactivas— y tiene un 99 por ciento de efectividad en el reactivo; también cuenta con un Código QR para llamar a emergencias.

La persona que experimenta algún malestar repentino y sospecha que su bebida fue adulterada, sólo tiene que colocar una gota sobre la pulsera para obtener el resultado. Si cambia de color, el código QR permite solicitar asistencia de inmediato a los servicios de emergencia y compartir la ubicación en tiempo real a familiares y amigos.

Jesús Sesma, coordinador del Partido Verde, reveló que dicha medida ya está habilitada en toda la comodidad europea, “es triste decir que México es el primer lugar a nivel mundial en dopamiento de bebidas”, lamentó, por lo que busca que los establecimientos que venden bebidas alcohólicas cuenten con este tipo de dispositivos en caso de que algún cliente requiera verificar si su bebida está adulterada.

Cada fin de semana salen a divertirse cerca de 1 millón 600 mil personas

El presidente de la Asociación Nacional de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, Ismael Rivera Cruces, quien también apoya esta propuesta, comentó que es de suma importancia la seguridad en este tipo de establecimientos, particularmente en épocas de eventos mundiales, como lo es el Mundial 2026 que se celebrará en la capital.

Aseguró que cada fin de semana cerca de 1 millón 600 mil personas salen a divertirse en la Ciudad de México, la mayoría de entre 18 y 27 años de edad; el consumo que realiza cada joven es de aproximadamente 600 copas al año. “Es bueno que todos salgan y se diviertan, pero queremos que regresen sanos a sus casas”, precisó el empresario al comentar que la implementación de la pulsera puede salvar vidas y evitar delitos.

Para acompañar esta propuesta, el Partido Verde inició con una campaña para repartir las Pulseras Centinela, el arranque fue en la alcaldía Miguel Hidalgo, un 80 por ciento de las personas a las que se les entregó el dispositivo comentó que habían sido “canasteados”, y aunque no en todos los casos fueron víctimas de algún delito, aseguraron que es una excelente iniciativa para poder garantizar su seguridad al salir a divertirse. El otro 20 por ciento de las personas aseguraron que en sus círculos cercanos hay personas que han sido donadas en establecimientos.