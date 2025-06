“Tener casa es tener un pedazo de patria”: 82 familias reciben vivienda tras 12 años de lucha

Entrega de viviendas en GAM

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 82 viviendas en el desarrollo habitacional “Camino del Esfuerzo”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, un proyecto que, afirmó, representa el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, además de un cambio de paradigma urbano con perspectiva de justicia social y de género.

“El día de hoy entregamos viviendas a la población que más lo necesita, a familias que lucharon y se organizaron por años. Ustedes son los protagonistas de este logro”, afirmó frente a beneficiarios y dirigentes sociales, como Hilda Baena, histórica activista por el derecho a la vivienda.

La mandataria local reiteró que su administración ha impulsado una política de vivienda basada en el acceso universal mediante créditos accesibles y sin requisitos económicos que históricamente excluían a las familias de bajos ingresos.

“¿Cómo íbamos a pedirles 150 mil o hasta 300 mil pesos para complementar lo que costaba la vivienda? Eso es lo que impedía que la gente accediera a una casa. Por eso, decidimos otorgar créditos que cubran el 100% del costo, ajustados a los ingresos reales de las personas”, dijo.

El modelo impulsado por el gobierno capitalino, contempla el financiamiento completo, la calidad y el tamaño mínimo de las viviendas.

“Una vivienda digna no puede tener menos de 60 metros cuadrados. Ese debe ser el mínimo, no el máximo. Porque ahí se construye no sólo un espacio físico, sino una vida distinta”, dijo la jefa de Gobierno.

Además del componente físico, Brugada explicó que la vivienda debe estar acompañada por servicios, espacios públicos de calidad y, de manera prioritaria, por el Sistema Público de Cuidados, una de las propuestas centrales de su visión de ciudad.

“Imaginemos viviendas que tengan Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, Casas de Día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías y comedores comunitarios. Todo eso lo estamos haciendo en las Utopías de la ciudad, y lo llevaremos también a los desarrollos habitacionales”, afirmó.

Este enfoque, conocido como la “Casa de las Tres Erres”, busca revalorar, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados que tradicionalmente ha recaído en las mujeres.

“Queremos que la ciudad funcione de otra manera: con justicia para las mujeres, con condiciones que les permitan estudiar, trabajar o descansar, sabiendo que hay un espacio seguro donde sus hijas e hijos, sus adultos mayores o personas dependientes están bien atendidos”, explicó.

La mandataria capitalina también celebró que el proyecto “Camino del Esfuerzo” haya llegado a buen puerto después de 12 años de lucha. No obstante, señaló que este tipo de procesos no pueden seguir demorando tanto tiempo.

“Necesitamos acelerar los trámites, reducir los tiempos. No puede ser que los niños crezcan y se hagan adultos esperando una vivienda. Vamos a revisar cada caso y agilizar los procedimientos”, prometió.

En ese sentido, recordó que su administración tiene la meta de concretar 200 mil acciones de vivienda durante su sexenio, lo que convertiría a este periodo en el de mayor construcción habitacional de la historia de la Ciudad de México.

“Estamos haciendo historia con el mayor impulso a la vivienda digna, social, asequible y bien ubicada”, enfatizó.

Por último, advirtió que su gobierno no permitirá desarrollos habitacionales en áreas naturales protegidas ni en suelo de conservación ecológica.

“Queremos viviendas en zonas con servicios, con planificación. No vamos a aceptar que se construya en el suelo que debe protegerse para las futuras generaciones”, sentenció.