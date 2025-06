Gobierno capitalino entrega apoyos emergentes a familias afectadas por lluvias en Iztapalapa

Tras la emergencia por las precipitaciones pluviales se entregaron cheques por 5 mil, 10 mil y 25 mil pesos, de acuerdo con el nivel de afectación

A casi una semana de la tormenta que azotó a la Ciudad de México, particularmente a la alcaldía Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos emergentes a 736 familias afectadas en la Utopía Ollini, como parte del programa “Tlaloque”. Aseguró que el gobierno capitalino atenderá a la población y realizará las obras necesarias para evitar futuras inundaciones.

“La lluvia que cayó hace seis días no tenía precedentes en los últimos siete años. Estamos aquí para decirles que no están solos, que estamos de la mano para apoyarles y garantizar que esto no vuelva a ocurrir”, expresó la mandataria capitalina, ante vecinas y vecinos de colonias afectadas como Ejército de Oriente, Balvanera, La Colmena y Santa Martha.

Durante el evento, se informó que las 736 familias fueron identificadas mediante un censo realizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y que la entrega de apoyos continuará para quienes aún no hayan sido registrados. “Si alguien falta, no se preocupen. Los compañeros de Participación Ciudadana estarán al tanto para atender cualquier solicitud”, puntualizó Brugada.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, reportó que se han distribuido kits de limpieza, colchones, estufas, refrigeradores y más de 27 mil raciones de comida caliente, 700 kits de limpieza, 180 colchones, 13 colchonetas y mil 332 garrafones de agua; se visitaron 300 viviendas para sanitizar y fumigar, de las cuales en 75 no lo permitieron, y repartido 820 piezas de ropa deportiva.

“Era urgente llevar comida preparada porque muchos hogares perdieron sus electrodomésticos y no podían cocinar”, explicó Brugada.

Además, la jefa de Gobierno solicitó al secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, coordinarse con el área de Bienestar para entregar ropa nueva decomisada por razones fiscales.

“Se trata de ropa en perfectas condiciones que, por no cumplir con ciertos requisitos legales, ha sido decomisada. Ahora podrá ser donada a quienes lo perdieron todo”, detalló el secretario.

Uno de los temas del acto fue la urgencia de avanzar en la construcción de colectores pluviales que permitan canalizar adecuadamente el agua en las zonas más vulnerables. José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, explicó que ya se actualizan los estudios para ejecutar una obra prioritaria en Ejército de Oriente, consistente en una tubería de gran tamaño que captará el agua de las calles principales.

La mandataria recordó que en años anteriores hubo resistencia vecinal ante esta obra, pero hizo un llamado a la solidaridad.

“Hoy vemos que es indispensable. Todos aquí saben que Iztapalapa tiene un suelo que se hunde, y en cualquier momento cualquiera puede estar en el lugar de las familias afectadas”, advirtió. Añadió que la actualización del proyecto estará lista en semanas y se convocará a la comunidad para socializar el trazo y alcances.

En Balvanera, explicó, la red de drenaje ya no funciona debido a las grietas y el hundimiento diferencial: “Las tuberías que antes canalizaban el agua ahora están por encima de las calles secundarias. Necesitamos obras urgentes ahí también”. También se comprometió a revisar La Colmena, Ermita Zaragoza, Vicente Guerrero y otras zonas que históricamente se inundan cada temporada.

Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, coincidió en que la infraestructura existente es insuficiente y debe renovarse para hacer frente a fenómenos cada vez más intensos. La alcaldesa Aleida Alavez destacó que su administración está lista para coordinarse con el gobierno central y ejecutar las acciones necesarias.

“Estamos con la población y no vamos a escatimar recursos”.

Finalmente, Brugada instruyó a las secretarías de Protección Civil, Agua y Obras a mantener vigilancia constante ante la posibilidad de nuevas lluvias. “No podemos confiarnos. Aunque ha lloviznado, esta temporada apenas comienza. Necesitamos tener listos los vactors, las bombas y todo el equipo para reaccionar de inmediato. Ya sabemos qué casas siempre se inundan: hay que organizar a la población por calles y estar preparados”.

“El compromiso es con ustedes y con sus familias. Atenderemos con apoyos, sí, pero también con obras duraderas. Vamos a transformar estas condiciones”, concluyó.