Brigada Tormenta: por una Cuauhtémoc de reacción inmediata a las inundaciones

Cuauh Banderazo del programa "Brigada Tormenta". (Jorge Aguilar)

La alcaldía Cuauhtémoc inició el programa “Brigada Tormenta”, primer equipo humano y de vehículos que se pone al servicio de los habitantes y visitantes para resolver las afectaciones de las lluvias, y poner en las manos de la ciudadanía todos los servicios de auxilio para salvaguardar a los vecinos y sus viviendas de la severidad del clima.

Ante las fuertes tormentas que ocurrieron en la Ciudad de México en días recientes y las afecciones que ocasionaron en distintos puntos de la demarcación, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, dio el banderazo del inicio de labores del equipo de rescate que “cuida, protege y se rifa por su gente”.

Para la edil, cuando las lluvias provocan encharcamientos o dañan el patrimonio de los colonos, no sirven los discursos, si no tener equipo listo, gente valiente con decisiones firmes.

La fuerza de “Brigada Tormenta” cuenta con siete camiones vactor, siete brazos hidráulicos, varias retro excavadoras, camión de volteo, cuatro unidades pick - up y el equipo de la Policía Auxiliar y Protección Civil que colaboran en labores de prevención.

“Eso somos, una brigada que no improvisa, que no se esconde ni mucho menos se rinde. Una brigada que entra en acción mientras otros apenas están reaccionando, una brigada que da la cara cuando más se necesita. Cada árbol caído que retiramos, cada coladera que limpiamos, cada persona que ayudamos a salir de una calle inundada es mucho más que una cifra”, mencionó Rojo de la Vega.

Cuauht Camión vactor de "Brigada Tormenta". (Jorge Aguilar)

La alcaldesa añadió que el desazolve y la limpia de vialidades es reflejo de un Gobierno que acude a las calles, escucha y que actúa.

Asimismo, Alessandra Rojo enfatizó que las inclemencias del tiempo no únicamente se traduce en daños materiales, si no en personas que con sus hijos no pueden cruzar las calles, adultos mayores atrapados entre los encharcamientos y niñas y niños que salen de la escuela sin poder volver a casa.

“Para nosotros el agua no es sólo una gota, es una señal, y cada señal merece respuesta. Hoy Cuauhtémoc tiene algo que no todos los Gobiernos pueden decir con la frente el alto: una brigada entrenada, ordenada y valiente, pero sobre todo comprometida con su gente”, subrayó la edil.

Recordó que la tormenta que azotó la Ciudad de México el pasado 2 de junio fue una advertencia y pocos días después, la alcaldía desplegó un bando especializado para combatir el mal tiempo.

“Aquí nadie se queda sólo, aquí no se tapa el sol con un dedo, aquí cuando truena el cielo, responde el Gobierno y cuando cae la tormenta, va a entrar nuestra gran brigada”.

La alcaldía Cuauhtémoc tiene identificadas a la colonia Doctores y vialidades primarias como los puntos donde ocurren los encharcamientos más graves.

Al momento, se han ejecutado mil 700 metros lineales de desazolve, lo que ha permitido mantener el flujo de los sistemas de drenaje y reducir el riesgo de encharcamientos.

Así, se han llevado a cabo 68 trabajos de limpieza de coladeras y rejillas, puntos clave para garantizar el paso del agua pluvial. Con ello, se han retirado seis árboles caídos por la fuerza del viento, que protege a los vecinos, automovilistas y viviendas.