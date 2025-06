CDMX publica lista de deudores alimentarios: “Los derechos de la infancia no son opcionales”

Tras años de exigencia por parte de colectivas y organizaciones feministas, el Gobierno capitalino lanza el registro público de personas que adeudan pensiones alimentarias.

En un acto calificado como un parteaguas en la defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos, una herramienta de acceso libre que permitirá consultar los nombres de las personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que esta medida responde a una demanda histórica de las mujeres y las organizaciones feministas que durante años lucharon por visibilizar esta forma de violencia económica.

“Este es un acto de justicia. Los deudores no pueden ser anónimos. En esta ciudad no debe haber lugar para la impunidad, y mucho menos cuando se trata de garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

La publicación de esta lista busca poner fin al anonimato de quienes incumplen con sus responsabilidades parentales, y permitirá a instituciones, empleadores, juzgados y ciudadanía en general verificar si una persona tiene una deuda alimentaria vigente. La información podrá consultarse a través del portal oficial https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx, donde únicamente se requiere el nombre completo y fecha de nacimiento de la persona a buscar.

Según la mandataria capitalina, la herramienta fue diseñada bajo criterios de accesibilidad y transparencia, eliminando exigencias innecesarias que antes limitaban el acceso a esta información.

“Si se mantiene en las sombras, pareciera que lo estamos normalizando. Por eso es tan importante decirlo, alzar la voz y condenarlo”, sostuvo.

Clara Brugada adelantó que esta medida no es una sanción arbitraria, sino un instrumento legal sustentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 135 establece que las personas registradas como deudoras alimentarias no podrán:

Obtener pasaporte o permiso para salir del país,

Acceder a cargos de elección popular o de función pública,

Realizar trámites notariales clave, entre otras restricciones.

“Porque no puede tener privilegios quien no cumple y no se responsabiliza con la niñez en esta ciudad”, declaró la jefa de Gobierno.

El registro será actualizado de manera periódica y tiene como objetivo principal enviar un mensaje claro de que en la Ciudad de México las obligaciones alimentarias no son opcionales, sino un derecho fundamental de la infancia.

“El interés superior de la niñez es un principio que guía las acciones de política pública de este gobierno. Estamos convencidas de que la infancia debe tener garantizado bienestar, y para lograrlo se requiere que los padres cumplan con su responsabilidad”, señaló Brugada.

Durante el acto, la jefa de Gobierno reconoció públicamente la labor de la activista Diana Luz Vázquez, impulsora de esta agenda, y agradeció el trabajo de todas las colectivas feministas que exigieron esta medida durante años.

“Este logro es suyo. Ustedes abrieron camino con su voz y con su resistencia. Mi más profundo reconocimiento a todas ustedes”, dijo la mandataria, quien también reiteró que su gobierno seguirá impulsando una ciudad más justa, igualitaria y con perspectiva de género.

En su mensaje final, enfatizó que la publicación de esta lista es parte de una estrategia integral contra la violencia económica, la invisibilización de los cuidados y la desprotección infantil.

“Vamos a seguir trabajando por una cultura de respeto, de justicia y de equidad. Es tiempo de mujeres, es tiempo de justicia para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes. Por el bien de todas y todos, primero las niñas y los niños”.