Concluye parlamento LGBT+ con 6 dictámenes aprobados; buscan garantizar los derechos de la comunidad

Foto de la clausura del Parlamento

El Parlamento LGBTTTIQ+ 2025 realizado en el Congreso de la Ciudad de México fue todo un éxito y clausuró con la aprobación de seis dictámenes con reformas legales que buscan garantizar los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.

“Hoy no sólo cerramos un parlamento, sino que reafirmamos una lucha. Porque estamos aquí no por concesiones, sino por la conquista de derechos. Pero aún queda mucho por hacer. Las víctimas de crímenes de odio siguen esperando justicia; aun hay deudas pendientes”, comentó la diputada Diana Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.

Durante el evento de clausura los participantes concluyeron que durante el Parlamento se analizaron las problemáticas que enfrentan las personas de la diversidad con la seriedad y profesionalismo que merecen.

También se reconocieron la trayectoria y aportaciones de la diputada Diana Sánchez Barrios, la primera mujer trans en ser diputada local, y de José María Covarrubias, activista que defendió los derechos de esta población, a quien se dedicó un minuto de aplausos.

Quienes destacaron que no puede continuar la indiferencia ante las distintas problemáticas, y que se tiene que pasar de la reflexión a la acción, ejerciendo políticas públicas ambiciosas, reformas legislativas contundentes y programas efectivos de bienestar social y seguridad para la comunidad.

“Cada palabra pronunciada en este Parlamento representa décadas de resistencia, de silencios rotos, de amores prohibidos que hoy florecen en libertad”, comentó Diana Sánchez Barrios.

La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya del PT, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agradeció a los asistentes por su presencia, resistencia y por “seguir sembrando dignidad en el corazón de esta ciudad. Merecido reconocimiento a mi compañera la diputada Diana Sánchez”.

Expresó que el Parlamento LGBTIQ+ 2025 “fue un acto de dignidad, justicia histórica y participación ciudadana en su forma más viva, con un mensaje claro que debe ser escuchado y traducido en políticas reales; no más odio ni discriminación”.

Buscan garantizar una mejor ciudad para la comunidad

A través de un video mensaje, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de Morena, también agradeció la participación de las personas congresistas, y aseguró que la creación de derechos debe garantizar “una mejor calidad de vida para todas y para todos, donde no haya discriminación, donde no haya homofobia, donde no haya transfobia, donde nosotras y nosotros nos podamos sentir libres y felices en las calles y en los espacios públicos, inclusive, también en el interior de nuestros hogares”.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, resaltó la importancia de trabajar de la mano para sacar adelante la economía de la comunidad de la diversidad sexual. Hizo un llamado a laborar para que haya una transformación económica inclusiva y construir una capital digna del orgullo y de la diversidad.

La titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, recordó que, a lo largo de 20 años, en la lucha de la comunidad han sucedido muchas cosas dolorosas y han caído muchas personas por el reconocimiento pleno de la libertad y los derechos humanos, hasta reconocer que no es una enfermedad mental la libertad de amar y de pensar.

La titular de Género y Social YAAJ México, Paola Santillán, reconoció los avances legislativos locales desde el matrimonio igualitario en 2009 hasta la prohibición de las terapias de conversión en 2020, que dieron paso a parlamentos plurales, incluyentes y democráticos, que convocan a todas las personas a construir con las juventudes y continuar la lucha en favor de la comunidad LGBTTIQ+.

El actor Christian Chávez expresó que se sintió conmovido y afortunado de estar presente en este parlamento, y felicitó a todas las personas participantes por alzar la voz a nombre de la comunidad LGBTIQ+. Expresó su orgullo de que se ejerciera el derecho de existir con dignidad, ya que ser visible es un acto político, y contribuye a hacer un país más justo para todos, todas y todes.

Salvador Irys Gómez, director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, consideró que el reconocimiento de José María Covarrubias era una deuda histórica, porque fue una persona que trabajó para la comunidad y para la ciudad.

Trabajos realizados durante el parlamento

En los trabajos desarrollados en este parlamento se aprobaron seis dictámenes para reformar diversos ordenamientos de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar los derechos de la población de la diversidad sexual.

Se aprobaron propuestas de reformas a la Ley de Educación Física y Deporte, para que el deporte inclusivo sea una realidad; así como para establecer protocolos de atención en casos de discriminación, exclusión o marginación; y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, a fin de erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la renta y/o adquisición de vivienda.

Se plantearon también modificaciones a la Ley de Salud, para que se instalen en las 16 alcaldías consultorios especializados en atender a esta población; y la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, para que la Secretaría de Gobierno garantice por lo menos, el 15 por ciento de su presupuesto para el trabajo eficiente de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México.

Como otro acto simbólico, al concluir el Parlamento, se pintó el paso peatonal que se ubica afuera del Recinto Legislativo de Donceles con los colores representativos de la comunidad LGBTIQ+.