Psicóloga sin preparación atiende a menores en el CTA de la FGJCDMX

NNyA En el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la Fiscalía capitalina tiene inscritas a personas que no cumplen con la especialidad en paidopsiquiatría. (Especial)

La falta de preparación académica del personal que labora en las instituciones dedicadas a la procupración de justicia para atender la problemáticas de los delitos de violencia sexual en la capital, ha dejado a niños, niñas y adolescentes víctimas de ese crimen sin dictamenes psicológicos sólidos para que sus agresores sean castigados. Sus carencias en áreas de la salud para estudiar a un infante que fue agredido provocó que en casos de violación se determinara el no ejecicio de la acción penal y al mismo tiempo, los pequeños afectados no tuvieron acceso a la reparación del daño.

En el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la Fiscalía capitalina tiene inscritas a personas que no cumplen con la especialidad en paidopsiquiatría, es decir, médicos especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Esa área de la salud se encarga de diagnosticar y tratar trastornos mentales en niños y adolescentes. Esta especialidad, también conocida como psiquiatría infantojuvenil, abarca todos los trastornos mentales que pueden afectar a los menores.

En entrevista con Crónica, la madre de una menor que fue abusada por su padre, denuncia que una de las psicólogas de la institución, Susan Jazmín Vilchis Hernández, celebró pocas y cortas sesiones para la recuperación de la niña, en las cuales, no se emplearon métodos de reestructuración, terapias, ni datos de prueba sólidos que arrojaran en un informe detallado que fue objeto de violencia sexual.

“En la fiscalía desconcentrada de delitos sexuales de Álvaro Obregón atendió a mi hija una médico legista sin especialidad en pediatría. Mi bebé estaba estancada en su curva de crecimiento y la médico no lo puso en el dictamen, escribió que tenía peso y estatura normal. Reportó que había enrojecimiento del área genital pero pensó que era atribuible a la fricción de la higiene. Me dijeron que no podía regresar a mi domicilio, aunque lo único que me ofrecieron fue el Código Águila”, narró la madre de la víctima.

“En el peritaje psicológico, mi hija entró sola, me dijeron que tenía que haber dos psicólogos, uno de contención. La psicóloga le preguntó ¿Alguien te tocó? En su informe agregó como declaración cuando le dije que no quería que esto estuviera pasando y por eso en el resultado escribió que no había compatibilidad con un abuso”.

“Cuando abrieron la carpeta de investigación, no realizaron la cadena de custodia de elementos importantes, como un vello público que la médico encontró en un pañal de mi hija. Eso fue terrible porque no hay certeza de que ese hallazgo llegó con seguridad a su análisis y determinaron no ejercicio de la acción penal. En ese tiempo mi hija estaba mal, era difícil bañarla, no quería comer, se autolesionaba, terrores nocturnos, entonces supe que en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro tienen un área especializada para casos de abuso en niños, me acerqué al CTA para que me canalizaran, pasé a entrevista con la médico de guardia y me dio un oficio para acudir a urgencias”.

Organismos internacionales como la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su manual la Guía Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual, afirman que es fundamental que una profesional específicamente capacitada la lleve a cabo lo antes posible y la video-grabe. De esta manera, evitará que la NNyA reitere en distintas oportunidades y a diversos actores los detalles sobre los hechos denunciados durante las distintas instancias y etapas del proceso judicial, incluso el juicio oral.

Esto supone la necesidad de que todos los operadores involucrados actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.

“En el hospital emplearon otras técnicas, jugaron en ella y le abrieron expediente en la clínica de abuso. En el diagnóstico arrojó estrés postraumático y conductas de riesgo relacionadas a un abuso sexual. Al llevarlos a la Fiscalía, no le dieron el peso necesario al hospital y me dijeron que el CTA me tenía que dar el diagnóstico para que mi carpeta avanzara”.

Especialidades no enfocadas en el cuidado de NNyA

Por ello, explica la UNICEF, es fundamental que las profesionales a cargo de la entrevista participen de actividades de capacitación específicas e intensivas y de actualizaciones periódicas, ya que está demostrado que la cantidad y la calidad de información que la NNyA produce está en directa relación con la capacidad del adulto para relacionarse con ella y conducir el intercambio. En caso que la NNyA relate espontáneamente lo sucedido en cualquiera de las instancias o etapas del proceso, es indispensable que se tome registro textual de su relato, de manera entrecomillada.

Aún con la promesa de que en el CTA la podrían ayudar con estudios psicológicos que fortalecieran la carpeta de investigación, en el organismo le comunicaron a la mujer que en esa célula de la Fiscalía no se emiten dictámenes psicológicos, si no impresiones diagnósticas que no tienen ejercicio de acción legal que sustenten el testimonio, ni pruebas periciales de la víctima para señalar a sus agresores.

“Cuando llegamos me enteré que no era un peritaje, si no sesiones de terapia. Son muy espaciadas y muy breves, de 25 minutos y cada tres meses, logramos concretar algunas sesiones con la psicóloga Susan Vilchis, quien dijo que ya podía pedir un informe, porque los diagnósticos del hospital no eran importantes para ellos”.

Vilchis Hernández, si bien cuenta con la licenciatura de psicología, no posee estudios que la avalen para tratar a NNyA violentados, su única especialidad es una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, cédula profesional emitida en 2023, es decir, cuando la niña acudió a las sesiones, aún no contaba con la especialidad. Esa formación busca integrar la terapia psicológica con la espiritualidad para alcanzar un mayor bienestar emocional y espiritual. Se enfoca en el desarrollo personal, la autoconciencia y la trascendencia de la propia identidad. Esta terapia considera que el ser humano está conectado con algo más grande que su propia existencia, como el universo o la conciencia universal, sin embargo, no tiene que ver con terapia a víctimas de abuso sexual infantil.

Al mismo tiempo, expuso la madre, el presunto agresor pidió que se agregara a la carpeta de investigación un informe psiquiátrico que avalaba que él estaba bien de sus facultades mentales, no obstante, los informes del hospital que favorecían el dicho de la menor eran rechazados por la MInisterio Público Liliana Miranda Cuin.

Declaraciones de abuso no integradas en la carpeta

La madre acusa que ninguna de las sesiones que la menor tomó con Susan Vilchis fue videograbada, ni se tenía condiciones para tratar a infantes, sin juegos ni actividades didácticas, con preguntas hacia la niña en lenguaje para adultos.

“En el CTA los niños entran solos, no videograban, no hay un registro, solamente sus notas. En la última sesión, terminó el tiempo de sesión de 25 minutos y la psicóloga me pidió que entrara, fue la primera vez, no es un área lúdica, a diferencia del hospital psiquiátrico que las sillas para los niños son más chicas. La psicóloga me dijo que estaba lista para emitir su informe, me recogió el carnet, sólo le pude tomar fotos; en ese momento, mi hija estaba dibujando y dijo que se acordaba que su papá le hizo algo en el baño y un tocamiento que le hizo, nunca lo había dicho; la psicóloga lo ignoró, se salió y nos dijo que eso sería todo”.

Aunque en la última sesión la niña expresó otro testimonio del abuso que sufrió, la psicóloga Susan Vilchis no lo agregó a su informe y expresó que no encuentra datos compatibles de abuso sexual, lo que desembocó que lal carpeta de investigación fuera débil y se determinara, una vez más, el no ejercicio de la acción penal.

En suma, en el informe la psicóloga escribió de manera textual “mi mamá me dijo que dijera”, lo que la madre acusó como falso, ya que, argumenta, en ningún momento indujo a su hija, ni existen videograbaciones que avalen ese testimonio.

Otra de las recomendaciones de la UNICEF dice que la entrevista debe realizarse en un ambiente diseñado especialmente para este fin, procurando que la NNyA se sienta lo más cómoda y relajada posible, sin interrupciones y en un entorno que le provea privacidad. La profesional debe procurar un trato calmo, acogedor, amable, que contemple los tiempos de la NNyA y sus necesidades y favorezca la generación de un vínculo de confianza. Estos factores influyen de manera sustancial en la predisposición de la NNyA a brindar testimonio. Es fundamental que la entrevista sea grabada en video y reproducida en simultáneo mediante un equipo de circuito cerrado de televisión con las características adecuadas para asegurar la obtención de un registro de calidad apropiado en términos de imagen y sonido, para que pueda ser luego utilizado durante las distintas etapas del proceso y así evitar la revictimización.