Llama BVA a cuidar y respetar a los tlacuaches en su etapa de reproducción

Animales La BVA ha brindado atención médico-veterinaria a 87 ejemplares entre crías y adultos. (SSC)

Como parte de su misión de velar por el bienestar de los seres sintientes de todas las especies, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, invita a los habitantes y visitantes de la capital del país a cuidar, proteger y respetar a los tlacuaches, en especial durante su temporada de reproducción.

Estos marsupiales omnívoros de hábitos nocturnos, son de gran importancia para el equilibrio del ecosistema del país, ya que controlan las poblaciones de insectos, dispersan semillas y contribuyen a la polinización.

Por eso, dijo la BVA, es de gran relevancia respetarlos, principalmente en su temporada de reproducción que ocurre entre finales del mes de marzo hasta principios de junio, por ello es común el aumento de la presencia de estos peluditos en zonas urbanas, debido a que las hembras se movilizan con sus crías y los machos se desplazan en busca de pareja. Además, el ascenso de las temperaturas y el inicio de las lluvias, los impulsa a buscar refugios más secos.

Los tlacuaches no representan un peligro para las personas y no son una plaga; son seres sintientes pacíficos y tímidos, no son agresivos, ni transmisores de enfermedades como la rabia; ellos, en caso se sentirse amenazados, suelen asustarse, fingir que están muertos o emiten un olor como defensa, sobre todo, no suelen atacar.

En caso de encontrarse con alguno, la BVA sugiere no molestarlos, ni asustarlos, por lo que hay que evitar gritarles, perseguirlos o hacer movimientos bruscos; tampoco hay que intentar atraparlos, ni alimentarlos, debido a que se altera su comportamiento natural y se estresan.

También es recomendable mantener a los animales de compañía alejados del jardín, sobre todo durante las noches, y en su temporada de reproducción para evitar confrontaciones con los tlacuaches.

Si se encontrara con alguno de estos marsupiales, no hay que lastimarlos, y si se llegara a ver a uno de ellos herido, enredado o atrapado en algún lugar, no hay que manipularlos, ya que se les pudiera causar más daño e incluso las personas podrían ponerse en riesgo.