Atienden emergencias por lluvias en BJ: supervisa alcalde Luis Mendoza desazolve en colonia Moderna

En menos de 12 horas fueron liberadas las vialidades; la alcaldía mantiene recorridos en calles para apoyar a la población

Tras las intensas lluvias registradas el domingo y lunes pasados, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió personalmente a la colonia Moderna para supervisar los trabajos de limpieza y desazolve que se realizaron de manera emergente en la zona, una de las más afectadas por encharcamientos e inundaciones.

En menos de 12 horas, las vialidades fueron liberadas gracias a la intervención coordinada de las direcciones de Servicios Urbanos, Operación Hidráulica, Protección Civil y del programa Blindar BJ 360º, quienes desplegaron brigadas para limpiar calles, desazolvar drenajes y señalizar espacios públicos con el objetivo de reducir riesgos ante nuevas lluvias.

“Hoy vine aquí a hacer un recorrido total, traje vactors, mucha gente de limpieza, de reordenamiento de la vía pública, estamos entrándole con todo. Venimos a la calle de Pampas esquina Santa Anita donde ha sido muy afectada. Estamos ayudando a las colonias, sobre todo a los edificios donde se está inundando”, declaró el edil durante su visita.

Luis Mendoza señaló que las labores no sólo buscan atender la contingencia inmediata, sino también establecer medidas de prevención en los puntos más vulnerables de la demarcación. En ese sentido, anunció que personal de la alcaldía continuará recorriendo distintas colonias para identificar afectaciones y atender solicitudes de apoyo vecinal.

Además, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta durante la temporada de lluvias, evitar conductas de riesgo y reportar cualquier situación a las autoridades locales.

“Cuando esté lloviendo no hay que refugiarse debajo de los árboles, no pases por encharcamientos en tu coche porque no sabes de qué tamaño está. Cuídense, cuídense a las familias, ayúdenme a cuidarlos”, expresó el alcalde.

Como parte de su estrategia de atención inmediata, la alcaldía mantiene activo el número de la Base Blindar BJ 360º (800 0500 225), donde personal capacitado atiende reportes y emergencias las 24 horas del día, los siete días de la semana.