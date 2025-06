Regresan las multas a Tlalnepantla

Regresan las multas en Tlalnepantla

A partir de este martes, los automovilistas que cometan infracciones al reglamento de tránsito en Tlalnepantla serán multados. El gobierno municipal que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz señaló lo anterior e hizo un llamado a la población a respetar la reglamentación vigente y evitar actos de corrupción.

El municipio informó que un vehículo puede ser retenido por falta de verificación, placas vencidas, por no circular, conducir en estado etílico y el incumplimiento del permiso sabatino (no circula de 06:00 a 22:00 horas). Asimismo, las faltas más comunes son estacionarse en doble fila donde existe señalamiento restrictivo, no usar cinturón de seguridad, no respetar los semáforos, estacionarse en pasos peatonales, entre otras.

A través de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana se informa que únicamente personal femenino uniformado en color negro, vivos naranjas y plenamente identificado podrá sancionar a los conductores que comentan algún tipo de violación al reglamento de tránsito del Estado de México.

El titular de la dependencia Jorge Alberto Gómez Estrella, explicó el procedimiento al momento de levantar una infracción, en primer lugar la oficial se identifica con el conductor y le solicita tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes; posteriormente se informa el motivo de la multa; se elabora la infracción y entrega la boleta al automovilista; por último le indica lugares y horarios para realizar su pago, los cuales únicamente pueden realizarse en las cajas de la Tesorería Municipal con el recibo correspondiente.